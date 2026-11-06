Γεννήθηκαν σπάνιοι δίδυμοι ταμαρίνοι σε ζωολογικό κήπο στην Αγγλία - Το είδος τους είναι υπό εξαφάνιση - Πηγή: Shaldon Wildlife Trust

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Μια ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση έρχεται από το Ντέβον της Αγγλίας, όπου δύο μικροί ταμαρίνοι – πιθηκάκια του εξαιρετικά σπάνιου είδους pied tamarin- γεννήθηκαν σε ζωολογικό κήπο, δίνοντας ελπίδες για τη διατήρηση ενός από τα πλέον απειλούμενα πρωτεύοντα θηλαστικά της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το BBC.

Τα δίδυμα ήρθαν στον κόσμο στις 29 Σεπτεμβρίου, στο Shaldon Wildlife Trust, από τη μητέρα τους Bobby και τον πατέρα τους Pedra. Σύμφωνα με τη διεύθυνση του ζωολογικού κήπου, τα δύο μικρά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχουν ήδη αρχίσει να μετακινούνται στην πλάτη των γονιών τους, καθώς εξερευνούν σταδιακά τον χώρο όπου φιλοξενούνται.

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Μια σημαντική επιτυχία για την προστασία του είδους – Οι ταμαρίνοι είναι υπό εξαφάνιση

Ο διευθυντής του ιδρύματος, Zak Showell, χαρακτήρισε τη γέννηση των διδύμων ξεχωριστή επιτυχία, επισημαίνοντας πόσο δύσκολη είναι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου είδους, ακόμη και σε οργανωμένες συνθήκες φιλοξενίας.

Όπως ανέφερε, το Shaldon Wildlife Trust είναι ένας από τους μόλις δύο ζωολογικούς κήπους στην Ευρώπη που κατάφεραν να έχουν γεννήσεις pied tamarin μέσα στη φετινή χρονιά. «Για έναν ζωολογικό κήπο του δικού μας μεγέθους, αυτή η επιτυχία αποτελεί πηγή τεράστιας υπερηφάνειας για τη μικρή μας ομάδα», δήλωσε.

Οι υπεύθυνοι εξήγησαν ότι τα pied tamarin είναι εξαιρετικά ευαίσθητα ζώα, τα οποία χρειάζονται ένα περιβάλλον χωρίς στρεσογόνους παράγοντες και εξειδικευμένη φροντίδα. Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι επέλεξαν να μην ανακοινώσουν αμέσως τη γέννηση, κρατώντας την είδηση μυστική για μερικές εβδομάδες, ώστε η οικογένεια να έχει την απαραίτητη ηρεμία.

Το είδος κατατάσσεται στην κατηγορία «Κρισίμως Κινδυνεύον» της Κόκκινης Λίστας της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN). Στο φυσικό τους περιβάλλον, τα συγκεκριμένα πρωτεύοντα θηλαστικά συναντώνται πλέον σε μια ολοένα μικρότερη έκταση τροπικού δάσους γύρω από την πόλη Μανάους, στη Βραζιλία, καθώς η συρρίκνωση των δασικών εκτάσεων απειλεί την επιβίωσή τους.

(Με πληροφορίες από BBC)