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Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ στοχεύουν να διαπιστώσουν αν οι γενικοί γιατροί μπορούν να αξιοποιήσουν τα τεστ αυτά για την ταχύτερη ανίχνευση όγκων σε ασθενείς με σχετικά συμπτώματα.

Η μελέτη STRIDE-RCT περιλαμβάνει τη συμμετοχή 200 γιατρών και 20.000 ασθενών, αναλύοντας γενετικό υλικό και πρωτεΐνες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα καθορίσουν την πιθανή ευρύτερη εφαρμογή αυτών των διαγνωστικών εργαλείων στο εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας.

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Μια πρωτοποριακή κλινική δοκιμή, η πρώτη του είδους της παγκοσμίως, ξεκινά στη Βρετανία, με στόχο να διαπιστωθεί εάν απλές εξετάσεις αίματος, οι οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω των οικογενειακών γιατρών, συμβάλλουν στην ταχύτερη ανίχνευση ορισμένων από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου. Η έγκαιρη διάγνωση θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών, επιτρέποντας την έναρξη της κατάλληλης θεραπείας νωρίτερα.

Τα νέα τεστ έχουν αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν, σε ένα μόνο δείγμα αίματος, ενδείξεις που σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Παράλληλα, επιχειρούν να προσδιορίσουν σε ποιο σημείο του σώματος ενδέχεται να βρίσκεται ο όγκος.

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Μέσα από τη συγκεκριμένη δοκιμή, οι ερευνητές θέλουν να εξετάσουν εάν οι γενικοί γιατροί μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ώστε να επιταχύνουν τη διαγνωστική διαδικασία και να εντοπίζουν εγκαίρως τους ασθενείς που χρειάζονται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το βρετανικό σύστημα υγείας, καθώς η χώρα συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων του ΟΟΣΑ με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο ανά κάτοικο. Η κλινική μελέτη θα επικεντρωθεί σε έξι μορφές καρκίνου που αφορούν την κοιλιακή χώρα και συχνά εντοπίζονται όταν η νόσος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Πρόκειται για τον καρκίνο του προστάτη, των ωοθηκών, του εντέρου, του παγκρέατος, του στομάχου και του ήπατος.

Στη δοκιμή αναμένεται να λάβουν μέρος τουλάχιστον 200 γενικοί γιατροί του NHS, του εθνικού συστήματος υγείας της Αγγλίας, καθώς και περισσότεροι από 20.000 ασθενείς. Οι συμμετέχοντες ασθενείς θα πρέπει να είναι ηλικίας 45 ετών και άνω και να έχουν απευθυνθεί στον οικογενειακό τους γιατρό εξαιτίας κοιλιακών συμπτωμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το επίμονο φούσκωμα και η δυσφορία στην κοιλιακή περιοχή.

Η μελέτη ονομάζεται STRIDE-RCT, χρηματοδοτείται από τη βρετανική κυβέρνηση και πραγματοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ. Βασικός της σκοπός είναι να αξιολογήσει την αξιοπιστία των νέων εξετάσεων και να διαπιστώσει εάν μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα από το NHS.

Η τεχνολογία των εξετάσεων βασίζεται στην αναζήτηση γενετικού υλικού DNA που απελευθερώνεται από τους όγκους στην κυκλοφορία του αίματος, καθώς και πρωτεϊνών που μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις για την παρουσία καρκινικής νόσου. Στην ανάλυση των ευρημάτων αξιοποιούνται, επίσης, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας, οι επιστήμονες θα αξιολογήσουν τρία διαφορετικά τεστ αίματος, προκειμένου να εξετάσουν την αποτελεσματικότητά τους. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο οι νέες εξετάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστο εργαλείο υποστήριξης των οικογενειακών γιατρών, ενισχύοντας τη διαγνωστική τους κρίση και βοηθώντας τους να αποφασίζουν ποιοι ασθενείς χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και άμεση αντιμετώπιση.

Τα αποτελέσματα της STRIDE-RCT θα καθορίσουν εάν τα συγκεκριμένα τεστ μπορούν να περάσουν από το στάδιο της κλινικής αξιολόγησης σε μια ευρύτερη εφαρμογή στο εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας.

Με πληροφορίες από BBC