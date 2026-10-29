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Η πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα αναγκάστηκε να διορθώσει την ανάρτησή της για την 28η Οκτωβρίου, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η φωτογραφία μιας φθαρμένης ελληνικής σημαίας που είχε επιλέξει.

Η αρχική ανάρτηση

Στις 28 Οκτωβρίου 2026, ανήμερα της εθνικής επετείου του «Όχι», ο επίσημος λογαριασμός της βρετανικής πρεσβείας στο Χ (@ukingreece) δημοσίευσε ευχετήριο μήνυμα με το εξής περιεχόμενο: «Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε μαζί με όλους τους Έλληνες την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μια ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και τιμής».

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Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία ελληνικής σημαίας, η οποία ωστόσο εμφανιζόταν εμφανώς φθαρμένη αλλά και σκισμένη στην άκρη.

Οι αντιδράσεις στα social media



Η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις από χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Πολλοί χαρακτήρισαν ατυχή ή ακόμη και προσβλητική την παρουσίαση μιας κατεστραμμένης εθνικής σημαίας σε μήνυμα που αφορούσε την εθνική επέτειο.

Τελικά, η βρετανική πρεσβεία προχώρησε σε νέα ανάρτηση. Σε αυτήν αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Σεβόμαστε όσους εξέφρασαν ενστάσεις για την αρχική φωτογραφία. Η ουσία παραμένει η ίδια: η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και τιμής».

Παράλληλα, αντικαταστάθηκε η φθαρμένη σημαία με μια νέα, άθικτη φωτογραφία.