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Βρετανικά καταδιωκτικά αεροσκάφη συμμετείχαν για πρώτη φορά το βράδυ της Τρίτης σε πυρηνική άσκηση μαζί με γαλλικά Rafale, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους σήμερα τα υπουργεία Άμυνας της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Πρώτη κοινή άσκηση πυρηνικής αποτροπής για τις δύο χώρες

“Αφού απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση του Σεντ-Ντιζιέ, στη βορειοανατολική Γαλλία, τα γαλλικά Rafale, συνοδευόμενα από καταδιωκτικά Typhoon της RAF (σ.σ.: η βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) έκαναν προσομοίωση πυρηνικού πλήγματος”, διευκρινίζουν στην ανακοίνωσή τους.

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🇬🇧🇫🇷 British fighter jets took part in a French nuclear strike drill for the first time. Royal Air Force Typhoons escorted French Rafale jets as they practiced a simulated nuclear attack. No real nuclear weapons were used. France’s nuclear air force has operated almost entirely on its own since 1964. — NewsForce (@Newsforce) October 23, 2026

Η άσκηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στο ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής, η οποία αποφασίστηκε σε συνάντηση κορυφής των ηγετών των δύο χωρών στο Νόρθγουντ τον Ιούλιο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ