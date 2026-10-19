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Τα μέτρα στοχεύουν επίσης στον περιορισμό της ρίψης απορριμμάτων, του ατμίσματος και της απειλητικής συμπεριφοράς, ενισχύοντας τις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών για την επιβολή της τάξης.

Παράλληλα, ξεκινά ενημερωτική εκστρατεία στα τρένα με το σύνθημα «Μοιραστείτε το βαγόνι, όχι τον θόρυβο», υπενθυμίζοντας στους επιβάτες την απαγόρευση της ηχορύπανσης που ισχύει από το 2005.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων στα λεωφορεία θα ανατεθεί σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και αστυνομικούς, ενώ παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική επιβολή τους.

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Πρόστιμα έως και 100 λίρες για επιβάτες που παίζουν δυνατά μουσική στα λεωφορεία προβλέπει νέα πρωτοβουλία της βρετανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστούν οι αντικοινωνικές συμπεριφορές στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα νέα μέτρα αποσκοπούν επίσης στην αντιμετώπιση της ρίψης απορριμμάτων, του ατμίσματος και της απειλητικής συμπεριφοράς, με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων σε όλα τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας.

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Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι τοπικές αρχές θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα σε παραβάτες στα λεωφορεία, αξιοποιώντας τις νέες αρμοδιότητες που τους έχουν δοθεί. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε ενημερωτική εκστρατεία για τους επιβάτες των τρένων, υπενθυμίζοντας ότι η δυνατή μουσική, αλλά και το τραγούδι, απαγορεύονται ήδη με βάση τη νομοθεσία από το 2005.

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι «Share the carriage, not the noise» (Μοιράσου το βαγόνι, όχι τον θόρυβο), με στόχο να ενθαρρυνθούν οι επιβάτες να σέβονται τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Τι προβλέπεται για λεωφορεία και τρένα

Η πρωτοβουλία έχει γίνει δεκτή θετικά από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, αν και έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με το πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη οι νέοι κανόνες. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι σχεδόν όλοι έχουν βρεθεί σε ένα τρένο όπου κάποιος ακούει μουσική ή παρακολουθεί βίντεο από το κινητό του σε υπερβολικά υψηλή ένταση. Όπως σημείωσε, αυτή η συμπεριφορά προκαλεί εκνευρισμό και μπορεί να χαλάσει γρήγορα την εμπειρία του ταξιδιού.

Το φαινόμενο είναι γνωστό με διάφορους όρους, μεταξύ των οποίων «loudcasting» και «sodcasting», που περιγράφουν την αναπαραγωγή ήχου από προσωπικές συσκευές σε δημόσιους χώρους, χωρίς τη χρήση ακουστικών. Τα τελευταία χρόνια, δημοσκοπήσεις και έρευνες από την Ofcom, τη YouGov και τον οργανισμό Transport for London (TfL) έχουν καταδείξει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών ενοχλείται από αυτή τη συνήθεια.

Ήδη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι επιβάτες που αρνούνται να σταματήσουν να παίζουν δυνατά μουσική, παρά τις σχετικές συστάσεις, μπορούν να απομακρυνθούν από το τρένο ή να τους επιβληθεί πρόστιμο που φτάνει έως και τις 1.000 λίρες.

Για τα λεωφορεία στην Αγγλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξέδωσε νέες οδηγίες προς τις τοπικές αρχές σχετικά με τις εξουσίες που θεσπίστηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα η δυνατή μουσική και άλλες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Οι νέες αρμοδιότητες επιτρέπουν στις τοπικές αρχές να θεσπίζουν κανόνες για τη συμπεριφορά των επιβατών στα λεωφορεία. Ωστόσο, για να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές ρυθμίσεις, απαιτείται ακόμη η έγκριση του υπουργού Μεταφορών.

Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα μπορούν να τιμωρούνται με σταθερά πρόστιμα έως 100 λίρες. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η εφαρμογή των νέων μέτρων δεν θα αποτελεί ευθύνη των οδηγών των λεωφορείων. Την αντιμετώπιση των περιστατικών θα αναλαμβάνουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων αξιωματικοί ασφάλειας των μεταφορών και αστυνομικοί.

Πώς θα εφαρμόζονται τα πρόστιμα

Στο ζήτημα της εφαρμογής των μέτρων αναφέρθηκε ο Κρις ΜακΝτόναλντ, υπουργός Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας, μιλώντας στην εκπομπή BBC Breakfast. Όπως εξήγησε, οι επιβάτες που ενοχλούνται από τη συμπεριφορά κάποιου μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό ή, εφόσον το επιθυμούν, στη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (British Transport Police).

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Ο ίδιος τόνισε ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να έρθει σε αντιπαράθεση με τον παραβάτη, εάν δεν αισθάνεται άνετα ή ασφαλής να το κάνει. Παρά τη θετική υποδοχή της πρωτοβουλίας, παραμένουν ερωτήματα για το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για να διασφαλίσουν την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Ο οργανισμός Transport for London (TfL), ο οποίος διαχειρίζεται και το μετρό του Λονδίνου, εφαρμόζει ήδη κανονισμούς που απαγορεύουν την αναπαραγωγή μουσικής και άλλου ηχητικού περιεχομένου σε υψηλή ένταση. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι υπάλληλοι ελέγχου και επιβολής των κανονισμών θα ζητούν αρχικά από τον επιβάτη να σταματήσει την αναπαραγωγή του ήχου.

Όπως αναφέρει το TfL, οι περισσότεροι συμμορφώνονται σε αυτό το στάδιο. Εάν, ωστόσο, κάποιος αρνηθεί να υπακούσει, μπορεί να του ζητηθεί να αποχωρήσει από το τρένο ή να καταγγελθεί, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης.

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Οι επιφυλάξεις για την εφαρμογή των μέτρων και η θέση της αντιπολίτευσης

Ο Μάικλ Σόλομον Γουίλιαμς, από την οργάνωση Campaign for Better Transport, επισήμανε ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά μπορεί να αποθαρρύνει σημαντικά τους πολίτες από τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με διαφορετικές ανάγκες προσβασιμότητας.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των νέων μέτρων. Όπως ανέφερε, όταν η επιβολή των κανόνων ανατίθεται στις τοπικές αρχές, προκύπτουν ερωτήματα για το πώς θα κινητοποιείται η τοπική αστυνομία σε περιστατικά που εκδηλώνονται μέσα σε λεωφορεία, όπου συνήθως δεν υπάρχει παρουσία της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών.

Οι επιφυλάξεις αφορούν, επομένως, όχι μόνο το περιεχόμενο των νέων κανόνων, αλλά και τη διαθεσιμότητα προσωπικού και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου.

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Η συζήτηση στη Βρετανία αναδεικνύει έτσι δύο παράλληλες προκλήσεις: την ανάγκη περιορισμού καθημερινών συμπεριφορών που υποβαθμίζουν την εμπειρία των επιβατών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρότερων περιστατικών βίας και απειλών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

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Με πληροφορίες από BBC, The Standard

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