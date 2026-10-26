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Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο των μαθημάτων του και θα παραμείνει εκτός σχολείου για δεκαέξι ημέρες.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις απολαμβάνουν επίσης μια περίοδο ανάπαυλας δύο εβδομάδων από τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις στο σχολείο Λάμπρουκ.

Η οικογένεια θα περάσει χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ οι μαθητές του Κολεγίου Ίτον αναμένεται να επιστρέψουν στα μαθήματά τους στις 8 Νοεμβρίου.

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Την οικογένειά του στο σπίτι επέστρεψε ο πρίγκιπας Τζορτζ, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μισού του τριμήνου στο νέο του σχολείο. Ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ πέρασε τις τελευταίες έξι εβδομάδες μακριά από τους δικούς του, καθώς ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευσή του.

Ο 13χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου άρχισε να φοιτά στις 8 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό Κολέγιο Ίτον, ακολουθώντας τα βήματα τόσο του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, όσο και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο νεαρός πρίγκιπας επέστρεψε στο Forest Lodge, την οικογενειακή κατοικία στο Μεγάλο Πάρκο του Ουίνδσορ, με αφορμή την έναρξη της καθιερωμένης περιόδου διακοπών του Ίτον, γνωστής ως «Long Leave».

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Η συγκεκριμένη περίοδος ανάπαυλας διαρκεί 16 ημέρες και αποτελεί μέρος του προγράμματος του επίλεκτου οικοτροφείου, του οποίου τα ετήσια δίδακτρα ανέρχονται σε 65.673 λίρες. Οι μαθητές αναμένεται να επιστρέψουν στις σχολικές τους υποχρεώσεις στις 8 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων από τα μαθήματά τους απολαμβάνουν και τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, η 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο οκτάχρονος πρίγκιπας Λούις, που φοιτούν στο σχολείο Λάμπρουκ.

Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια της Ουαλίας θα έχει την ευκαιρία να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί και να γιορτάσει τόσο το Χάλοουιν όσο και τη Νύχτα του Γκάι Φοκς, δύο εορταστικές περιστάσεις που πλησιάζουν. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός πρίγκιπας επιστρέφει κοντά στην οικογένειά του από τότε που ξεκίνησε τη φοίτησή του στο Ίτον.

Όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό Hello!, οι μαθητές που διαμένουν στο οικοτροφείο είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα προαιρετικό Σαββατοκύριακο εξόδου, γνωστό ως «B Weekends», στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Επιπλέον, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου είχαν στη διάθεσή τους μια ακόμη σύντομη περίοδο άδειας, η οποία είναι γνωστή ως «Short Leave» ή «Exeat». Και οι δύο αυτές δυνατότητες εξόδου προβλέπονται από τους κανονισμούς του Κολεγίου.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου διευκρινίζεται ότι όλοι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση των προαιρετικών Σαββατοκύριακων εξόδου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται: «Όλοι οι μαθητές δικαιούνται να κάνουν χρήση αυτών των αδειών (των προαιρετικών Σαββατοκύριακων εξόδου), αναχωρώντας από το σχολείο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους το Σάββατο και επιστρέφοντας έως τις 6:15 μ.μ. την Κυριακή».