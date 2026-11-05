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Μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στη Βρετανία, με μια 63χρονη γυναίκα να κακοποιεί συστηματικά τον σύζυγό της, φτάνοντας στο σημείο να του αλείψει το πρόσωπο και το στόμα με περιττώματα, έπειτα από έναν καβγά.

Η Άλισον Μουρ καταδικάστηκε από δικαστήριο του Σαουθάμπτον, αφού κρίθηκε ένοχη για επανειλημμένες επιθέσεις σε βάρος του συζύγου της. Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο Metro, το πιο ακραίο περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στο σπίτι του ζευγαριού στο Ντάμερχαμ.

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Η 63χρονη φέρεται να έριξε τον άνδρα στο κρεβάτι και, αφού τον κατηγόρησε ότι δεν την είχε υπερασπιστεί σε προηγούμενο καβγά σε παμπ, του είπε: «Μιλάς τόσες ανοησίες, θα σε κάνω να τις φας». Στη συνέχεια, άπλωσε περιττώματα στο πρόσωπο και στο στόμα του.

Wife shoved poo in husband’s mouth saying ‘you talk s**t – I’ll make you eat it’ https://t.co/FBeJXZ99fD November 5, 2026

Ο άνδρας κατάφερε να ξεφύγει και πήγε στο μπάνιο για να καθαριστεί. Μάλιστα, πριν πλυθεί, φωτογράφισε το πρόσωπό του, με τη φωτογραφία να παρουσιάζεται αργότερα στο δικαστήριο.

Η συγκεκριμένη επίθεση δεν ήταν η μοναδική. Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν στη δικαστική αίθουσα, η Μουρ είχε χτυπήσει στο παρελθόν τον σύζυγό της στο πρόσωπο με δαχτυλίδι, ενώ σε άλλη περίπτωση τον είχε χτυπήσει στην πλάτη με το κοντάρι μιας σκούπας.

Κατά την απολογία της, η 63χρονη εξέφρασε τη μεταμέλειά της. Η υπεράσπισή της επικαλέστηκε τις αλλεπάλληλες απώλειες που είχε βιώσει, μεταξύ των οποίων και τον θάνατο του σκύλου της, καθώς και προβλήματα κατάθλιψης και κατανάλωσης αλκοόλ.

Ο δικαστής χαρακτήρισε την επίθεση με τα περιττώματα «αδικαιολόγητη ταπείνωση του θύματος», επισημαίνοντας ότι οι προσωπικές δυσκολίες της κατηγορουμένης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά της.

Η Άλισον Μουρ καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκισης με αναστολή για 18 μήνες, ενώ της επιβλήθηκαν 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας.