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Οι σφοδρές πυρκαγιές στα νησιά Βόρνεο και Σουμάτρα απειλούν τους πληθυσμούς των ουρακοτάγκων, οι οποίοι κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση παγκοσμίως.

Ειδικοί εξέτασαν την υγεία των ζώων πριν από την πολύωρη επιχείρηση μεταφοράς τους στο προστατευόμενο δάσος Μπατού Νιάμπου για την επιβίωσή τους.

Από τον Αύγουστο έχουν διασωθεί συνολικά σαράντα έξι ουρακοτάγκοι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, οι οποίες επιδεινώνονται από το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα στον πληθυσμό της Ινδονησίας και έχουν επιφέρει την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα σε γειτονικές χώρες.

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Οι αρχές της Ινονησίας και οι εργαζόμενοι σε προγράμματα προστασίας και διατήρησης της άγριας ζωής μετέφεραν με επιτυχία οκτώ ουρακοτάγκους σε ασφαλές σημείο, αφού οι βιότοποι των απειλούμενων αυτών πρωτευόντων καταστράφηκαν από πυρκαγιές στα δάση του Βόρνεο.

Η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας αντιμετωπίζει τις σφοδρότερες πυρκαγιές των τελευταίων 11 ετών, κυρίως στα νησιά Σουμάτρα και Βόρνεο, και η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι οι φωτιές ενδέχεται να συνεχιστούν έως τον Νοέμβριο, επιδεινούμενες από το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδονησιακής κυβέρνησης και της οργάνωσης προστασίας της άγριας ζωής Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), ανάμεσα στα ζώα που διασώθηκαν από διάφορες τοποθεσίες περιλαμβάνονταν τρεις μητέρες με τα μικρά τους και δύο αρσενικοί έφηβοι ουρακοτάγκοι.

«Η μεταφορά τους στο προστατευόμενο δάσος Μπατού Νιάμπου αναμένεται να δώσει στους οκτώ ουρακοτάγκους την ευκαιρία να επιστρέψουν σε φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι ουρακοτάγκοι είναι ανθρωποειδείς πίθηκοι που απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση και απαντώνται στη φύση μόνο στα νησιά Βόρνεο και Σουμάτρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, με την Ινδονησία να φιλοξενεί και τα τρία αναγνωρισμένα είδη, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF).

Οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί λόγω της αποψίλωσης των δασών, των πυρκαγιών και της λαθροθηρίας.

Η επιχείρηση μεταφοράς διήρκεσε έξι ώρες οδικώς, μία ώρα με βάρκες και άλλες δύο ώρες πεζή, με τους ουρακοτάγκους να μεταφέρονται σε κλουβιά στερεωμένα σε δοκάρια από μπαμπού.

Πριν από τη μεταφορά, ειδικοί της YIARI εξέτασαν την κατάσταση της υγείας των ζώων.

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Από τον Αύγουστο, η Υπηρεσία Διατήρησης Φυσικών Πόρων του Δυτικού Καλιμαντάν και η YIARI έχουν διασώσει 46 ουρακοτάγκους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας, Μουρλάν Νταμέρια Πέιν.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, πυρκαγιές κατέκαψαν περίπου 500.000 στρέμματα στην Ινδονησία. Δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα στοιχεία για τους επόμενους μήνες, ωστόσο μη κυβερνητικές οργανώσεις εκτιμούν ότι έκτοτε έχουν καεί τουλάχιστον άλλα 600.000 εκτάρια.

Το νέφος από τις πυρκαγιές έχει προκαλέσει 175.000 περιστατικά αναπνευστικών παθήσεων στην Ινδονησία, ενώ η αιθαλομίχλη επηρέασε επίσης τη γειτονική Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, όπου πολλά σχολεία έκλεισαν την Παρασκευή λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα.

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