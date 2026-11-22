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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο παραγωγής γλυκισμάτων δυτικά από την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, αναθεωρώντας ταυτόχρονα προς τα κάτω τον αριθμό των αγνοούμενων, που είναι 36 πλέον.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε μονάδα της εταιρίας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

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❗️3 Dead, 36 Missing As Massive Fire Rips Through Candy Factory In Indonesia



The blaze broke out Saturday evening at a factory near Jakarta, leaving four injured and parts of the building badly damaged.



Rescuers are searching for missing workers as firefighters tackle remaining… pic.twitter.com/ifypeJM5W8 — RT_India (@RT_India_news) November 22, 2026

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τον Ρίζκι Ντβιαντό, άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας. Η μονάδα βρίσκεται στην επαρχία Μπαντέν, στη δυτική Ιάβα.

Η υπηρεσία ανέφερε νωρίτερα μέσω Instagram ότι για τα αίτια της φωτιάς έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

At least three people have died and 39 others remain missing following a fire at a candy factory in Serang, Indonesia. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/9GvKwJ55N3 — Open Source Intel (@Osint613) November 22, 2026

Ο κ. Ντβιαντό σημείωσε ότι η φωτιά συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, κάτι που περιπλέκει την επιχείρηση διάσωσης.