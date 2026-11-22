Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο παραγωγής γλυκισμάτων δυτικά από την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, αναθεωρώντας ταυτόχρονα προς τα κάτω τον αριθμό των αγνοούμενων, που είναι 36 πλέον.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε μονάδα της εταιρίας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τον Ρίζκι Ντβιαντό, άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας. Η μονάδα βρίσκεται στην επαρχία Μπαντέν, στη δυτική Ιάβα.
Η υπηρεσία ανέφερε νωρίτερα μέσω Instagram ότι για τα αίτια της φωτιάς έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ο κ. Ντβιαντό σημείωσε ότι η φωτιά συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, κάτι που περιπλέκει την επιχείρηση διάσωσης.