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Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός επιβάτη και τη διάσωση 103 ατόμων, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού των 140 αγνοουμένων συνεχίζεται.

Το πλοίο Virgo Transport 8 εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω κλίσης πριν χαθεί η επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 103 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η ινδονησιακή υπηρεσία έρευνας και διάσωσης προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140.

«Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103», ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών Ι Πούτου Σουνταγιάνα.

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Υπάρχουν πληροφορίες ωστόσο που ανεβάζουν τον αριθμό των διασωθέντων στους 115 αλλά ακόμη δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Ο ένας από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνισε αυτός ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο Βόρνεο.

Nakhoda KM Virgo Transport 8 sempat melaporkan kondisi kapal dalam posisi miring pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 WIB sebelum akhirnya tim SAR meluncurkan operasi penyelamatan penuh.



Berdasarkan pembaruan resmi operasi SAR, dua kapal tunda yang berada di sekitar… pic.twitter.com/MXYde2NFAL — METRO TV (@Metro_TV) September 13, 2026

Το στίγμα ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας, είχε αναφέρει νωρίτερα σε δήλωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σταλεί στη θέση από την οποία αυτό το επιβατικό σκάφος είχε εκπέμψει για τελευταία φορά.

Indonesian rescuers were searching on Sunday for 140 people ​from a passenger ship that was earlier reported ⁠missing in the Java Sea after 103 others were evacuated, ​one of whom died, a search and rescue agency official said.



Read more:https://t.co/lwqq0TsIa4#passengership Advertisement September 13, 2026

Ο Ι Πούτου Σουνταγιάνα δήλωσε ότι οι 103 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με διάφορα πλοία και μερικοί μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς συνέβη στο Virgo Transport 8.

BREAKING



A major search and rescue operation is underway in Indonesia after the passenger ship Virgo Transport 8 lost contact in the Java Sea



115 people have been rescued while 1 person has been confirmed dead and 125 remain missing



Authorities continue to search for those… — Sonu (@sonucnc) September 13, 2026

A passenger ship carrying 243 people lost contact in stormy weather off Indonesia. One person has died, 115 were rescued, and 125 remain missing.



The vessel was traveling to Banjarmasin across the Java Sea when the captain reported a severe list. Search and rescue operations… pic.twitter.com/RC0ZIf2U7w Advertisement September 13, 2026