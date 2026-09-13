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  • Ένα επιβατικό πλοίο με 243 επιβαίνοντες ναυάγησε στην Ινδονησία κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας ενώ εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Ιάβας και Βόρνεο.
  • Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός επιβάτη και τη διάσωση 103 ατόμων, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού των 140 αγνοουμένων συνεχίζεται.
  • Το πλοίο Virgo Transport 8 εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω κλίσης πριν χαθεί η επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 103 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου που εκτελούσε δρομολόγιο από το νησί της Ιάβας σε αυτό του Βόρνεο στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας, ανακοίνωσε σήμερα η ινδονησιακή υπηρεσία έρευνας και διάσωσης προσθέτοντας ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 140.

«Μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι 103», ανακοίνωσε ο τοπικός επικεφαλής των διασωστών Ι Πούτου Σουνταγιάνα.

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Υπάρχουν πληροφορίες ωστόσο που ανεβάζουν τον αριθμό των διασωθέντων στους 115 αλλά ακόμη δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Ο ένας από τους επιβάτες που απομακρύνθηκαν υπέκυψε, διευκρίνισε αυτός ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Μπαντζαρμασίν, στο Βόρνεο.

Το στίγμα ενός ινδονησιακού επιβατικού πλοίου με 243 επιβαίνοντες αγνοείται σήμερα καθώς χάθηκε κάθε επαφή μαζί του ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας, είχε αναφέρει νωρίτερα σε δήλωσή της η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σταλεί στη θέση από την οποία αυτό το επιβατικό σκάφος είχε εκπέμψει για τελευταία φορά.

Ο Ι Πούτου Σουνταγιάνα δήλωσε ότι οι 103 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με διάφορα πλοία και μερικοί μεταφέρθηκαν σε λιμάνι της Ανατολικής Ιάβας. Δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς συνέβη στο Virgo Transport 8.