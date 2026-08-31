Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αιφνίδια καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στο Γκραν Κάνυον, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και την εξαφάνιση περίπου 14 ακόμη ανθρώπων.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων απομάκρυνε αεροπορικώς 62 άτομα από τις πληγείσες περιοχές Μπράιτ Έιντζελ Κρικ και Φάντομ Ραντς.

Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, παρασύροντας πεζογέφυρες και μεταβάλλοντας δραστικά το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Οι αρχές προειδοποιούν για νέες καταιγίδες και πιθανές κατολισθήσεις, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων πεζοπόρων.

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Ένα άτομο είναι νεκρό και τουλάχιστον 14 αγνοούνται μετά το πέρασμα αιφνίδιας καταιγίδας που πλημμύρισε περιοχές του Γκραν Κάνυον, στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν μεγάλους ογκόλιθους, μεταλλικές κατασκευές και φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στον ποταμό Κολοράντο ενώ η δύναμη των χειμάρρων ήταν τόσο μεγάλη που παρέσυρε πεζογέφυρες ενώ μεταμόρφωσε ριζικά το φυσικό τοπίο.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο στις περιοχές Μπράιτ Ειντζελ Κρικ και Φάντομ Ραντς , σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS). Μέχρι στιγμής, 62 άτομα έχουν απομακρυνθεί αεροπορικώς από την περιοχή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα ενώ το ΑBC News κάνει λόγο για έναν νεκρό και 14 αγνοοόυμενους.

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«Ήταν μια τρομακτική εμπειρία», δήλωσε η 41χρονη Νίκι Μπαγκς, η οποία ήταν ανάμεσα σε εκείνους που απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από τον πυθμένα του Γκραν Κάνυον το Σάββατο, μαζί με δύο φίλους της.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα και ξαφνικά άκουγες κόσμο να ουρλιάζει και να τρέχει πανικόβλητος», είπε στο BBC.

Η Μπαγκς ανέφερε ότι εκείνη και οι φίλοι της είχαν μόλις αφήσει τα πράγματά τους σε ένα κατάλυμα στο Φάντομ Ραντς —ένα απομονωμένο συγκρότημα στον πυθμένα του Γκραν Κάνυον— όταν αποφάσισαν να βγουν έξω για να απολαύσουν την καλοκαιρία.

Πριν προλάβουν να αντιδράσουν, ένας χείμαρρος νερού σάρωνε την περιοχή.

Μόλις άρχισε η βροχή, η Μπαγκς και οι φίλοι της κατευθύνθηκαν σε ένα ύψωμα και κάθισαν σε ένα τραπέζι πικνίκ, μέχρι που οι φύλακες του πάρκου τούς φώναξαν να τρέξουν σε ένα άλλο υπερυψωμένο σημείο.

Η Μπαγκς δήλωσε ότι η ίδια και οι δύο φίλες της ανυπομονούσαν να απολαύσουν ένα δείπνο με μπριζόλα στο Φάντομ Ραντς, αλλά πλέον ένιωθαν απλώς ευγνωμοσύνη που ήταν ζωντανές, χάρη στην άμεση επέμβαση των φυλάκων του πάρκου.

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«Ήταν μια πραγματικά εξαιρετικά συντονισμένη προσπάθεια», είπε. «Αυτό ήταν που μας έκανε να νιώσουμε ασφαλείς μέσα σε μια κατάσταση που δεν ήταν ασφαλής».

BREAKING 🚨 More than 20 people may be missing after Grand Canyon flash flood: US park service pic.twitter.com/x9mCeyOvSG — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2026

Η NPS ανέφερε αρχικά σε δελτίο Τύπου ότι αναζητούσε πληροφορίες για περισσότερα από 20 άτομα που θεωρούνταν αγνοούμενα. Αργότερα αναθεώρησε τον αριθμό αυτό προς τα κάτω, κάνοντας λόγο για «περίπου 14» άτομα.

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Σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες αναφέρεται πως προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε ορισμένες περιοχές και ότι τα μονοπάτια της περιοχής έκλεισαν.

Η Μπαγκς δήλωσε ότι η ίδια και οι φίλοι της παρακολουθούσαν από υψηλότερο σημείο καθώς οι γέφυρες παρασύρονταν από τα νερά.

ARIZONA



🚨 Flash Flood Rips through Phantom Ranch at Grand Canyon National Park



Aug 30, 2026



Urgent search underway for more than 20 people after Grand Canyon flash flood



Approximately 15 people may be missing and dozens have been evacuated following a flash flood in Grand… pic.twitter.com/22r2QWiwrM Advertisement August 30, 2026

Η NPS ζήτησε από όποιον γνώριζε για πεζοπόρους ή εκδρομείς που βρίσκονταν στο εσωτερικό τμήμα του φαραγγιού, κατά μήκος του διαδρόμου του ρέματος Μπράιτ Έινζελ Κρικ να επικοινωνήσει μαζί της.

Η NPS προειδοποίησε επίσης ότι και για την Δευτέρα προβλέπονται νέες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν «επιπλέον αιφνίδιες πλημμύρες, ροές φερτών υλικών, κατολισθήσεις βράχων, καθώς και μεταβολές στις συνθήκες των μονοπατιών και των ποταμών».

Το Γκραν Κάνυον είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, καθώς δέχεται περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Το μονοπάτι Μπράιτ Έντζελ αποτελεί τη δημοφιλέστερη διαδρομή πεζοπορίας σε αυτό.

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Hikers and campers scrambled for cover as a storm triggered heavy rain and flash flooding in the Bright Angel Canyon and Phantom Ranch regions of Grand Canyon National Park in Arizona. The storm caused significant damage to nearby footbridges and trails, according to the National… pic.twitter.com/NRNmfdmmC1 Advertisement August 30, 2026

People look on helplessly as 15 missing, 62 evacuated after Grand Canyon FLASH flood — pedestrian bridges washed away https://t.co/6EKOBT15Ln pic.twitter.com/hWSg6hS46d — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 31, 2026

VIDEO from the dangerous flash flood at Havasupai Falls in the Grand Canyon this week. Sent to me from hiker Latricia Mimbs who was rescued.



One woman is still missing who was swept in.



The reservation town of Supai, still recovering from extensive damage. @abc15 pic.twitter.com/i5VTMgFS9q — Lillian Donahue (@LillianDonahue) August 25, 2024

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