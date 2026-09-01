Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και είκοσι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την ανατροπή επιβατηγού καταμαράν ανοιχτά της Κερύνειας, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα.

Εξειδικευμένη ομάδα με προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό αναμένεται να φτάσει από την Τουρκία για να ερευνήσει το ναυάγιο που βρίσκεται σε βάθος άνω των 500 μέτρων.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην κράτηση εννέα ατόμων που συνδέονται με τη λειτουργία του σκάφους, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, έχουν έρθει στο φως στοιχεία και μαρτυρίες που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την τεχνική κατάσταση του πλοίου και την ασφάλεια των προηγούμενων δρομολογίων του.

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Μια εξειδικευμένη ομάδα, με προηγμένο τεχνικό εξοπλισιμό για έρευνες σε βαθιά νερά, αναμένεται να φτάσει σήμερα από την Τουρκία στην Βόρεια Κύπρο καθώς τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις προσπάθειες εντοπισμού 20 αγνοουμένων από το καταμαράν επιβατηγό πλοίο που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας την Κυριακή παρασύροντας στον θάνατο 8 ανθρώπους από τους συνολικά 267 επιβαίινοντας άτες και μέλη του πληρώματος.

Οι επιζώντες, οι οποίοι κατάφεραν να σωθούν γαντζωμένοι σε τμήμα του αναποδογυρισμένου σκάφους, περισυνελέγησαν από σκάφη της περιοχής, ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες ότι ενδέχεται να εγκλωβίστηκαν και άλλοι επιβάτες σε εσωτερικούς χώρους του σκάφους την ώρα της ανατροπής.

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Ανάμεσα στους αγνοούμενους περιλαμβάνονται και παιδιά.

Το πλοίο πλέον βρίσκεται στον βυθό, σε βάθος άνω των 500 μέτρων, σημείο που υπερβαίνει τις δυνατότητες των τοπικών διαθέσιμων μέσων.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι η ομάδα που αναμένεται να αφιχθεί θα φέρει μαζί της εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εξερεύνηση του ναυαγίου και του γύρω θαλάσσιου πυθμένα.

«Η έρευνα δεν είναι εφικτή με τα μέσα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, αλλά από αύριο θα είναι δυνατή», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο Ερχουρμάν.

Παρέμενε ασαφές ωστόσο, όπως αναφέρει το Reuters, εαν κάποιοι από τους αγνοούμενους είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του σκάφους.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν, όπως φαινόταν, άτομα να βρίσκονται ακόμη μέσα σε έναν από τους χώρους του σκάφους, ενώ άλλα κάθονταν στην άκρη του σκάφους περιμένοντας βοήθεια.

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Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται, αν και οι τουρκοκυπριακές αρχές ανέφεραν ότι το σκάφος διέθετε έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το πλοίο —ένα καταμαράν μεγάλου πλάτους— ταλαντευόταν βίαια προτού πέσει με ορμή στη επιφάνεια της θάλασσας με την πρόσκρουση να προκαλεί ρήγμα στο τμήμα της πλώρης του.

Δικαστήριο διέταξε τη Δευτέρα την τριήμερη κράτηση εννέα ατόμων που συνδέονται με τη λειτουργία του σκάφους, προκειμένου να διευκολυνθεί η αστυνομική έρευνα.

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Στο μεταξύ όμως έρχονται στο φως ανησυχητικά στοιχεία για το αξιόπλοο του σκάφους.

Αναφορές πως το πλοίο «έβαζε» νερά σε ταξίδι του στις 16 Μαϊου

Όπως αναφέρει το κυπριακό Philenews, πλάνα από ταξίδι του επιβατηγού πλοίου στις 16 Μαΐου, περίπου τρεισήμισι μήνες πριν από την ανατροπή του ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας στις 30 Αυγούστου, ήρθαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέα ερωτήματα.

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Σε σχετικό βίντεο φαίνεται νερό να εισέρχεται στο πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ ακούγονται επιβάτες να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση. Σε χαρακτηριστικό σημείο του βίντεο, επιβάτης ακούγεται να προειδοποιεί: «Μπάζει πολύ νερό, το νερό έρχεται από κάτω». Μέλος του πληρώματος τού απαντά: «Θα είναι εντάξει, κύριε, εσείς πηγαίνετε μπροστά, μην βραχείτε. Έρχονται κι άλλα».

Τα συγκεκριμένα πλάνα επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την τραγωδία της 30ής Αυγούστου, όταν το πλοίο ανατράπηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από την Κερύνεια προς το Τασούτζου, έπειτα από εισροή νερού.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 20 αγνοουμένων.

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Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα προηγούμενα ταξίδια του πλοίου, η τεχνική του κατάσταση και οι πρακτικές ασφαλείας που εφαρμόζονταν.

Μητέρα αγνοούμενου κοριτσιού: Μου γλυστρησε μέσα από τα χέρια

Στο μεταξύ συγενείς των αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία νέα για τους αγαπημένους τους ενώ άλλοι επιβάτες αφηγούνται τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.

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Όπως η Αϊτέν Μπισέρ που λέει πως ένιωσε τη 12χρονη κόρη της να γλιστρά από την αγκαλιά της και να χάνεται, καθώς το πλοίο στο ανατράπηκε. Η κόρη της, Μιράι, και ο εξάχρονος γιος της, Μεχμέτ Ασάφ συγκαταλέγονται στα 20 άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η ίδια, όπως αναφέρει το BBC, και ο σύζυγός της, Χαϊρι, επέζησαν και —όπως πολλές άλλες οικογένειες— περιμένουν στο λιμάνι νέα για τους αγαπημένους τους, ενώ οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται.

«Έλεγε: “Μην μ’ αφήνεις”. Και δεν άφησα την κόρη μου. Ορκίζομαι, δεν την άφησα», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μπισέρ με δάκρυα στα μάτια. Όπως ανέφερε μια βαλίτσα έπεσε πάνω της, αναγκάζοντάς την να χάσει το κράτημα της κόρης της. Κατάφερε να πιάσει το πόδι του παιδιού, αλλά τα παπούτσια της κόρης της ήταν καλυμμένα με λάδια μηχανής από το ανατραπέν σκάφος, με αποτέλεσμα εκείνη να γλιστρήσει και να φύγει από τα χέρια της. «Όλα γλιστρούσαν. Ήταν γεμάτα λάδια. Γλίστρησε και έφυγε από το χέρι μου», θυμάται η ίδια. Η οικογένεια επέστρεφε στην Τουρκία μετά από διακοπές στο νησί της Μεσογείου.

«Δεν μπορέσαμε να παρέμβουμε, χάσαμε τα παιδιά μας», είπε ο Χαϊρί Μπιτσέρ. «Δύο από τα τρία παιδιά μου χάθηκαν. Τα αφήσαμε πίσω. Τα αφήνουμε σε αυτό το νησί καθώς φεύγουμε».