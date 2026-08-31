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Επιβάτες καταγγέλλουν ότι το πλήρωμα δεν διένειμε σωσίβια και αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους για την εισροή υδάτων στο σκάφος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο πλοίαρχος και επτά μέλη του πληρώματος τελούν υπό κράτηση, ενώ οι αρχές αναζητούν το μαύρο κουτί του πλοίου που βρίσκεται σε μεγάλο βάθος.

Ο ηγέτης του ψευδοκράτους απέδωσε το ναυάγιο σε διαδοχικά κύματα που χτύπησαν το σκάφος, ενώ έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος για την τραγωδία.

Στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν εναέρια και θαλάσσια μέσα από την Τουρκία και τα κατεχόμενα, με την Κυπριακή Δημοκρατία να προσφέρει συνδρομή.

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Νέες διαστάσεις για τις συνθήκες υπό τις οποιες σημειώθηκε το ναύγιο του επιβατηγού πλοίου Filo Jet ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας της Κύπρου δίνουν οι σοκαριστικές καταγγελίες επιβατών για τον ρόλο του πληρώματος ενώ την ίδια στιγμή οι έρευνες για τους 18 αγνοουμένους συνεχίζονται σύμφωνα με το philenews, αν και τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

Συγκεκριμένα σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες επιβατών για τη στάση του πληρώματος του πλοίου τις κρίσιμες στιγμές που εκτιλύχθηκαν επί του καταμαράν και κυρίως οι αναφορές πως δεν διανεμήθηκαν σωσίβια, ούτε σε παιδιά ούτε σε ανθρώπους που δεν ήξεραν κολύμπι.

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🟠 UPDATE: Footage from inside the ferry shows passengers putting on life jackets shortly before the vessel capsized off Northern Cyprus.



At least seven people are dead, 237 have been rescued and 23 remain missing as search operations continue.



The ferry was carrying 267… pic.twitter.com/fUE6OHXd2e — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 30, 2026

Breaking: Horrifying visuals show passengers Draining and struggling in the water as a ferry capsizes off Northern Cyprus today. pic.twitter.com/Yc9UwKUGz9 August 30, 2026

Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, επιβάτης του πλοίου μιλώντας στην Cumhuriyet, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν από την ανατροπή του πλοίου. Ο ίδιος σημείωσε πως οι επιβάτες είχαν αντιληφθεί ότι το πλοίο έπαιρνε νερό και ενημέρωσαν σχετικά το πλήρωμα. Η απάντηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό».

«Άρχισε να μπαίνει πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα κομμάτι στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει» είπε ο επιβάτης.

Όπως υποστήριξε, μέλος του πληρώματος κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του πλοίου και στη συνέχεια έδωσε οδηγία στους επιβάτες να κινηθούν προς τα πίσω. «Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», υποστήριξε ο Κανμπολάτ.

📌 WHAT WE KNOW: New footage from aboard the Cyprus ferry shows passengers wearing life jackets as the vessel dangerously tilts before sinking.



Source: Passenger footage pic.twitter.com/awVsCIKRYR Advertisement August 30, 2026

Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, geminin alabora olarak batış anını görüntüledi.



Video: Murat Şahin#haber #kktc #kıbrıs pic.twitter.com/SLwU4GzktH — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Επεσήμανε μάλιστα πως το πλήρωμα ήταν Πακιστανοί και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι τους έλεγαν.

Στο μεταξύ, ο «πρωθυπουργός» των ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ απέδωσε την ανατροπή του πλοίου σε διαδοχικά κύματα.

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Όπως αναφέρει το TRT, επικαλούμενο τον Ουστέλ, το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει για την Τουρκία την προηγούμενη ημέρα, όμως το ταξίδι μετατέθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών.

Κατά την ίδια εκδοχή, ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα. Την ώρα που ο καπετάνιος επιχειρούσε να επαναφέρει το σκάφος, ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εισρέει νερό στο πλοίο και τελικά αυτό να ανατραπεί.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού τουρκικών και τουρκοκυπριακών μέσων. Από την Τουρκία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα και σκάφη της Ακτοφυλακής, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και μέσα από τα κατεχόμενα. Η δε Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσφερθεί για τη παροχή συνδρομής.

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"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Girne’de Deniz Faciası: Filo Jet Battı, 8 Kişi Hayatını Kaybetti



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması büyük faciaya yol açtı.



Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak… pic.twitter.com/1aZ3acSCB8 — objektifcesme (@objektifcesme) August 30, 2026

Το ψευδοκράτος έχει κηρύξει τριήμερο πένθος για την τραγωδία ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σημειώνεται πως το πλοίο βρίσκεται πλέον σε βάθος 514 μέτρων και αναζητείται το μαύρο κουτί ενώ είναι υπό κράτηση ο πλοίαρχος και άλλα επτά άτομα.

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