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Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο επτά επιβατών, ενώ διασώθηκαν 237 άτομα και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 23 αγνοουμένων.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν σκάφη της ακτοφυλακής, ιδιωτικά πλοία και αλιευτικά, ενώ τα νοσηλευτήρια βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας για την περίθαλψη των διασωθέντων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυάγιο παραμένουν άγνωστες, καθώς η διερεύνηση των αιτιών της εισροής υδάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Κραυγές αγωνίας και πανικός μέσα στο καταμαράν, καθώς το νερό άρχισε να κατακλύζει το σκάφος. Οι επιβάτες έσπευσαν να φορέσουν σωσίβια, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά το πλοίο πήρε επικίνδυνη κλίση και αναποδογύρισε.

Το δραματικό βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι επιβάτες του καταμαράν, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το Τασουτζού της Μερσίνης.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά τρία σκάφη της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής και τουλάχιστον τρία ιδιωτικά σκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αλιευτικά και άλλα παραπλέοντα πλοία, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ζητήθηκε συνδρομή από μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής στη Μερσίνη και την Αττάλεια.

Ασθενοφόρα, “αστυνομικές” δυνάμεις και σωστικά συνεργεία συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Κερύνειας για την υποδοχή όσων μεταφέρονται στη στεριά. Το λεγόμενο «υπουργείο Υγείας» των κατεχομένων ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ έχει κινητοποιηθεί επιπλέον υγειονομικό προσωπικό.

Τουλάχιστον επτά νεκροί – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τον τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, 237 επιβάτες έχουν διασωθεί.

Στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται επιβάτες να βρίσκονται πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος και να περιμένουν βοήθεια, ενώ άλλοι φαίνεται πως αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να κατακλύζει το εσωτερικό του πλοίου.

Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας και, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανατράπηκε.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το σημείο του ναυαγίου

Ο λεγόμενος «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» των κατεχομένων, Ερχάν Αρικλί, ανέφερε ότι το καταμαράν άρχισε να μπάζει νερά ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από την ακτή.

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Την ίδια ώρα, τοπικές πηγές δίνουν διαφορετική εικόνα για το ακριβές σημείο της ανατροπής, τοποθετώντας το κοντά στην περιοχή Diana Beach, σε απόσταση περίπου δυόμισι χιλιομέτρων από την Κερύνεια.

Η ακριβής θέση του ναυαγίου αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Η αιτία εισροής υδάτων παραμένει άγνωστη. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ολόκληρη η Κύπρος επηρεάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη διαπίστωση ότι η ανατροπή προκλήθηκε από την κακοκαιρία.

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Σύμφωνα με διεθνείς βάσεις δεδομένων πλοίων, το Filo Jet είναι ταχύπλοο επιβατηγό μήκους περίπου 40,5 μέτρων και πλάτους 10,4 μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε το 2000. Εκτελούσε τακτικά το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτζού, με χρόνο ταξιδιού περίπου δύο ώρες. Η κατάσταση του σκάφους, οι συνθήκες υπό τις οποίες επετράπη ο απόπλους και η αιτία της εισροής υδάτων αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.