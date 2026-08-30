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Δύο ακόμη σκάφη ενεπλάκησαν στο περιστατικό εξαιτίας της θαλασσοταραχής, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές υλικές ζημιές και να παρασυρθούν από τα κύματα.

Η 30χρονη κόρη του θύματος διασώθηκε και έλαβε εξιτήριο, ενώ η 57χρονη σύντροφός του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κατάγματα στα οστά.

Αυτόπτες μάρτυρες και αστυνομικοί επιχείρησαν να διασώσουν τον άτυχο άνδρα, ο οποίος όμως εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στα βράχια.

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Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ανθρώπου που βρέθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία στη θάλασσα με θύμα τον 76χρονο επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλο. Το σκάφος του προσέκρουσε στα βράχια και διαλύθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάβο Γκρέκο και Κόννου, όταν τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη θαλασσοταραχή.

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Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο από τα τρία σκάφη παρασύρθηκαν από τα κύματα και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Στο ένα από αυτά επέβαινε ο 76χρονος μαζί με την 30χρονη κόρη του και την 57χρονη σύντροφό του.

Οι δύο γυναίκες διασώθηκαν. Ο επιχειρηματίας, όμως, εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στα βράχια, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 57χρονη σύντροφός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου, έχοντας υποστεί κατάγματα, ενώ η 30χρονη κόρη του πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

«Φώναξε SOS και μετά κουνούσε τα χέρια του»

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα αντίκρισε όταν έφτασε στην περιοχή. «Όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του», ανέφερε στο philenews.com.

Όπως περιγράφει, λίγο αργότερα έφτασαν ακόμη τρία άτομα στο σημείο και όλοι μαζί προσπάθησαν να βοηθήσουν. «Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Με είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο».

Ο ίδιος εξηγεί ότι αρχικά το πρώτο σκάφος δεν είχε υποστεί ζημιές από την πρόσκρουση στα βράχια, αλλά αργότερα χτυπήθηκε από ένα τεράστιο κύμα. «Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα».

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον άνθρωπο που βρισκόταν στο σκάφος, χρησιμοποιώντας ένα σχοινί. «Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι».

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Η επέμβαση των αστυνομικών

Στο σημείο έφτασε λίγο αργότερα περιπολικό με δύο αστυνομικούς. Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, οι αστυνομικοί τους είπαν: «Αναλαμβάνουμε εμείς».

Ο ίδιος, ωστόσο, τους προειδοποίησε για την κατάσταση του σκάφους. «Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί».

Όπως περιγράφει, η προειδοποίηση επιβεβαιώθηκε σχεδόν αμέσως, καθώς το σκάφος άρχισε σταδιακά να διαλύεται. «Αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται».

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Τότε, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο ένας από τους αστυνομικούς φώναξε ότι έπρεπε να γίνει άμεσα προσπάθεια για τη διάσωση του άνδρα. «Ο αστυνομικός μας φώναξε, παιδιά πρέπει να τον σώσουμε».

Οι παρευρισκόμενοι τον ενθάρρυναν να επιχειρήσει την προσέγγιση και ο αστυνομικός βούτηξε στη θάλασσα. Με τη βοήθεια του σχοινιού κατάφεραν τελικά να τον τραβήξουν έξω από το νερό.

Στο μεταξύ, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και κατάφεραν να βγουν πάνω. Το πλοίο έβαλε μπροστά τις μηχανές, ωστόσο, όταν κινήθηκε προκειμένου να απομακρυνθεί προς τα μέσα, η λέμβος του μπλέχτηκε στην προπέλα. Τότε άρχισε να βγάζει μαύρους καπνούς και τελικά οι μηχανές έσβησαν».

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Όπως εξηγεί ο αυτόπτης μάρτυρας, πρόκειται για το σκάφος που δεν προσέκρουσε στα βράχια και δεν διαλύθηκε, αλλά παρέμεινε άθικτο.

Το σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου

Αναφερόμενος στο σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου, ο αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πως «ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν».

Όπως λέει, εκείνη τη στιγμή το σκάφος βρισκόταν σε πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με άλλο πλοίο.

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«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και χτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια».

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Σύμφωνα με την περιγραφή του, το σκάφος πήρε κλίση τέσσερις με πέντε φορές, φτάνοντας στο σημείο να κινδυνεύει να αναποδογυρίσει. Τότε οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος πήδηξαν στη θάλασσα. Την ίδια στιγμή είχε ήδη φτάσει στην περιοχή και το ελικόπτερο.

Ωστόσο, οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μάρτυρας, «πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι».

Συνεχίζοντας την ανατριχιαστική αφήγησή του, σημειώνει ότι μόλις οι Αρχές αντιλήφθηκαν τον άμεσο και θανάσιμο κίνδυνο που αντιμετώπιζε ο Ντίμης Μαυρόπουλος, τόσο οι αστυνομικοί όσο και το ελικόπτερο επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια διάσωσής του.

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«Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί».

Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν αρκετοί φίλοι του Μαυρόπουλου. Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί του και προσπαθούσαν να τον πείσουν να εγκαταλείψει το σκάφος.

«Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο».

Ο μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν κοντά στους ανθρώπους που συνομιλούσαν μαζί του, περιγράφει τις δραματικές στιγμές: «Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν».

Στο σημείο έφτασε επίσης ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που είχε βουλιάξει. Όπως περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο άνδρας κρατούσε το κεφάλι του, εμφανώς συντετριμμένος, και προειδοποίησε τους υπόλοιπους για την κρισιμότητα της κατάστασης: «Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλυτώσουν».