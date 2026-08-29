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Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης σκαφών, τα οποία είχαν βρεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπλητταν την περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερα και δυνάμεις της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, ανασύροντας συνολικά έξι άτομα από τη θαλάσσια περιοχή.

Ο 70χρονος επιχειρηματίας ανασύρθηκε αναίσθητος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

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Ο γνωστός επιχειρηματίας και παλαίμαχος πρωταθλητής ράλλυ της Κύπρου, Ντίμης Μαυρόπουλος, ήταν ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του σε ναυτικό δυστύχημα στο Κάβο Γκρέκο.



Σε πλήρη κινητοποίηση είχε τεθεί ο μηχανισμός του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) για επιχείρηση διάσωσης προσώπων που βρίσκονταν στη θάλασσα, στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο, εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρέαζαν την Κύπρο.

Συνολικά τρία σκάφη είχαν βρεθεί σε κίνδυνο, με τα δύο από αυτά να καταστρέφονται ολοσχερώς μετά την προσάραξή τους σε βράχια λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.

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Τραγική κατάληξη ήταν ο θάνατος του 76χρονου Ντίμης Μαυρόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας και παλαίμαχος πρωταθλητής ράλλυ,ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης και επέβαινε σε ένα από τα σκάφη, πάλεψε με τα κύματα, αλλά παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Η κόρη και η σύζυγός του νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Για την επιχείρηση είχαν κινητοποιηθεί ελικόπτερα και διασώστες, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ο Διοικητής του ΚΣΕΔ, Γιώργος Οικονόμου, για τον συντονισμό των ενεργειών.

Το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» ενεργοποιήθηκε στις 14:30 στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερα της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Συνολικά ανασύρθηκαν έξι άτομα, ενώ ο 70χρονος ανασύρθηκε αναίσθητος από ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δύο γυναίκες, η κόρη και η σύντροφος του, διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

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Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το INK:

Αποκλειστικά πλάνα 1/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/3KT3SRotCq — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Αποκλειστικά πλάνα 2/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/PEtVNxmU4y Advertisement August 29, 2026

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Αποκλειστικά πλάνα 4/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/Jz1zgGvtmQ — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Αποκλειστικά πλάνα 5/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/m2o99HIL2p Advertisement August 29, 2026

Αποκλειστικά πλάνα 6/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/UU8nYWNG19 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Ντίμης Μαυρόπουλος: Μια ζωή στο τιμόνι, στη Λεμεσό και στην ιστορία του κυπριακού ράλλυ

Ο γνωστός επιχειρηματίας και παλαίμαχος πρωταθλητής ράλλυ, Ντίμης Μαυρόπουλος, έχασε τη ζωή του σε ναυτικό δυστύχημα στο Κάβο Γκρέκο.



Στη μακρόχρονη αγωνιστική του πορεία διακρίθηκε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, κατακτώντας μεταξύ άλλων το Cyprus Rally το 1990.



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Παράλληλα με τους αγώνες, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο Λονδίνο για τρεις δεκαετίες, στον τομέα της εμπορίας κυπριακών αγροτικών προϊόντων.



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Το 2014 ίδρυσε το Κυπριακό Μουσείο Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου στη Λεμεσό, εκθέτοντας τη σημαντική προσωπική του συλλογή οχημάτων.



Υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνίας της Λεμεσού, συμμετέχοντας στο Εμπορικό Επιμελητήριο και στις εκδηλώσεις του τοπικού καρναβαλιού.



Για δεκαετίες, το όνομα του Ντίμη Μαυρόπουλου ήταν συνδεδεμένο με τον ήχο των αγωνιστικών αυτοκινήτων, τις ειδικές διαδρομές του κυπριακού ράλλυ, τα κλασικά αυτοκίνητα και, πάνω απ’ όλα, με τη Λεμεσό.

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Ο θάνατός του βάζει τέλος σε μια ζωή που δύσκολα χωρά σε έναν μόνο χαρακτηρισμό. Ο Μαυρόπουλος υπήρξε επιχειρηματίας, αθλητής, συλλέκτης, άνθρωπος του αυτοκινήτου, ενεργό μέλος της κοινωνικής ζωής της Λεμεσού και μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από τα τρακτέρ της Λεμεσού στις ειδικές διαδρομές

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1949. Η σχέση του με τις μηχανές άρχισε πολύ πριν από την ενηλικίωσή του. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια στενά συνδεδεμένη με τη γεωργία και τις επιχειρήσεις, με πατέρα τον Σταμάτη Μαυρόπουλο, και από παιδί βρέθηκε πίσω από το τιμόνι γεωργικών μηχανημάτων. Ο ίδιος είχε διηγηθεί ότι οδηγούσε τρακτέρ στα οικογενειακά χωράφια ήδη από την ηλικία των επτά ετών.

Η έλξη του για την οδήγηση εξελίχθηκε γρήγορα σε πάθος για την ταχύτητα. Όπως είχε αφηγηθεί ο ίδιος, άρχισε να συμμετέχει σε αγώνες από τα εφηβικά του χρόνια, προτού ακόμη έχει την ηλικία που απαιτείτο επισήμως. Το «Ντίμης», με το οποίο έμελλε να γίνει γνωστός σε ολόκληρη την Κύπρο, ξεκίνησε μάλιστα ως αγωνιστικό παρατσούκλι.

Μετά το σχολείο βρέθηκε στην Αγγλία για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το 1969 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις δεκαετίες. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, άνοιξε εκεί και ένα δεύτερο, πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο στην αγωνιστική του καριέρα, συμμετέχοντας στη βρετανική και ευρωπαϊκή σκηνή του Rallycross.

Ο επιχειρηματίας και ο ραλίστας

Στη Βρετανία δεν έζησε μόνο ως οδηγός αγώνων. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τομέα της εμπορίας και του marketing αγροτικών προϊόντων, εκπροσωπώντας κυπριακές εξαγωγές φρούτων στη βρετανική αγορά. Ο ίδιος περιέγραφε πως η δουλειά του εκτεινόταν από την παραλαβή ολόκληρων φορτίων μέχρι τον τρόπο συσκευασίας και προώθησης των κυπριακών προϊόντων.

Την ίδια ώρα όμως, οι αγώνες είχαν ήδη γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 αγωνίστηκε με αυτοκίνητα Ford και Mitsubishi, ενώ στη συνέχεια έγινε βασικός οδηγός της κυπριακής ομάδας Chrysler/Talbot. Στη μακρά πορεία του βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ορισμένων από τα πιο εμβληματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα της εποχής, από Ford Escort και Talbot Sunbeam Lotus μέχρι Audi Quattro και Ford Cosworth.

Το 1990 ήρθε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του: με συνοδηγό τον Νίκο Αντωνιάδη και Audi Coupe Quattro κέρδισε το Cyprus Rally, ένα αποτέλεσμα που παραμένει καταγεγραμμένο στην επίσημη ιστορία της διοργάνωσης.

Εκείνη η χρονιά ήταν ούτως ή άλλως ιστορική για τον ίδιο. Σύμφωνα με παλαιότερο εκτενές πορτρέτο της Cyprus Mail, κέρδισε και τους επτά αγώνες του εγχώριου ημερολογίου, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε συνολικά σε εκατοντάδες ράλλυ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Cyprus Rally είχε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, 30 συμμετοχές και 28 τερματισμούς στην πρώτη τριάδα.

Από το αγωνιστικό στο κλασικό αυτοκίνητο

Όταν έκλεισε το μεγάλο κεφάλαιο των αγώνων, δεν απομακρύνθηκε από το αυτοκίνητο. Απλώς άλλαξε ταχύτητα.

Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο γύρω στο 2000, άρχισε συστηματικά να συγκεντρώνει και να αποκαθιστά κλασικά και ιστορικά αυτοκίνητα. Η συλλογή μεγάλωνε συνεχώς, μέχρι που οι αποθήκες δεν αρκούσαν πλέον – και μαζί της μεγάλωνε και το ενδιαφέρον του κόσμου να τη δει.

Έτσι γεννήθηκε το Κυπριακό Μουσείο Ιστορικού και Κλασικού Αυτοκινήτου, το οποίο άνοιξε το 2014 στη Λεμεσό και στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε στο μοναδικό του είδους του στην Κύπρο και σε ένα από τα έργα με τα οποία ταυτίστηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Στη συλλογή βρέθηκαν αυτοκίνητα που ξεπερνούν τα στενά όρια της αυτοκίνησης και αγγίζουν την πολιτική και πολιτιστική ιστορία: η θωρακισμένη Cadillac που είχε κατασκευαστεί για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ένα Rover P5 που είχε χρησιμοποιηθεί από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, αλλά και ένα από τα χαρακτηριστικά πράσινα Mini που συνδέθηκαν με τον Mr Bean.

Για τον Μαυρόπουλο το μουσείο δεν ήταν απλώς μια συλλογή. Εξηγώντας κάποτε γιατί αποφάσισε να το δημιουργήσει, είχε συμπυκνώσει το σκεπτικό του σε μια φράση: ήθελε «να αφήσω κάτι πίσω μου, να δώσω κάτι στην πόλη μου».

Πάντα Λεμεσιανός

Και πράγματι, πίσω από τον διεθνή ραλίστα και τον επιχειρηματία υπήρχε πάντοτε ο Λεμεσιανός.

Η σχέση του με την πόλη δεν περιορίστηκε στην επιχειρηματική του δράση. Συμμετείχε ενεργά στα κοινωνικά και οικονομικά της δρώμενα, ενώ υπήρξε μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού.

Ήταν, επίσης, άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με μια από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις της πόλης: το Λεμεσιανό Καρναβάλι. Το 2014 φόρεσε το στέμμα του Βασιλιά Καρνάβαλου ως ο «Μέγας Μνημόνιος», μια σατιρική αναφορά στην οικονομική κρίση της εποχής, μπαίνοντας στην πόλη πάνω σε φωταγωγημένο άρμα και ανοίγοντας τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις.

Ήταν μια άλλη πλευρά του ίδιου ανθρώπου: εξωστρεφής, έντονος, κοσμοπολίτης, αλλά ταυτόχρονα βαθιά δεμένος με την πόλη όπου γεννήθηκε.

Ένας άνθρωπος που έκανε το αυτοκίνητο κομμάτι της ζωής του – και τη ζωή του κομμάτι της ιστορίας του κυπριακού αυτοκινήτου.

Πηγή: ink.com