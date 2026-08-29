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Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Europol και τις Αρχές της Δανίας, οι οποίες ενημέρωσαν έγκαιρα για τον σχεδιασμό εγκληματικής ενέργειας.

Οι ύποπτοι φέρονται να οργάνωσαν συμβόλαια θανάτου με στόχο δύο αδέλφια από το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας διακριτικά καταλύματα για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης για τους συλληφθέντες, ενώ η Ειδική Ανακριτική Ομάδα συνεχίζει τη συλλογή τεκμηρίων για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.

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Για πέντε ημέρες βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση από τις κυπριακές Αρχές τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν για τη σοβαρή υπόθεση με τα σχεδιαζόμενα συμβόλαια θανάτου στην Κύπρο.

Η υπόθεση, η οποία διερευνάται σε συνεργασία με τις Αρχές της Δανίας και τη Europol, αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με στόχους, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δύο αδέλφια από το εξωτερικό.

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Οι τρεις συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, κατόπιν δικαστικών ενταλμάτων. Την υπόθεση χειρίζεται Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, με τις έρευνες να διεξάγονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του INK, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν συνομιλίες περιήλθαν στην αντίληψη των Αρχών της Δανίας, οι οποίες ενημέρωσαν άμεσα την κυπριακή Αστυνομία. Από την πρώτη στιγμή συστάθηκε ομάδα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ οι κινήσεις των τριών προσώπων τέθηκαν υπό παρακολούθηση.

Μέσα από την αξιολόγηση συγκεκριμένων μηνυμάτων και υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα τρία πρόσωπα, τα οποία φέρονται να είχαν αφιχθεί στην Κύπρο με σκοπό να πληρώσουν άλλο πρόσωπο, ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση των συμβολαίων θανάτου.

Στόχοι φέρονται να ήταν δύο αδέλφια από το εξωτερικό, τα οποία αναχώρησαν από την Κύπρο πριν από δύο ημέρες. Χθες το απόγευμα, οι Αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύλληψη των τριών προσώπων, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν τεκμήρια που δίνουν συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες και δεν αποκλείεται να οδηγήσουν και στα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τον σχεδιασμό.

Οι τρεις ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαμερίσματα που είχαν ενοικιάσει στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και στη Λάρνακα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του INK, είχαν λάβει μέτρα ώστε να μην εμφανίζονται ως ομάδα, ενοικιάζοντας ξεχωριστά διαμερίσματα και μάλιστα σε διαφορετικές ημέρες.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους, όπου εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησής τους.

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Σε δηλώσεις του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι η αρχική πληροφορία για τη σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια διαβιβάστηκε στην Αστυνομία Κύπρου από τις Αρχές της Δανίας μέσω της Europol.

Ακολούθησαν, όπως είπε, παρακολουθήσεις και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων, από τις οποίες εξασφαλίστηκε μαρτυρία που οδήγησε στην έκδοση των τριών ενταλμάτων σύλληψης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

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Οκτώ ημέρες υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκαν σήμερα, Σάββατο οι τρεις ύποπτοι που συνελήφθησαν χθες σε Λάρνακα και Αμμόχωστο, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το Δικαστήριο εξέδωσε διατάγματα κράτησής τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Σε δηλώσεις του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε πως η Αστυνομία Κύπρου έλαβε πληροφορίες από τις αρχές της Δανίας, μέσω της Europol, σχετικά με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια εναντίον προσώπων, η οποία φέρεται να προγραμματιζόταν να διαπραχθεί στην Κύπρο.

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Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες, διακριτικές παρακολουθήσεις, συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων.

«Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν εξασφαλίστηκε μαρτυρία, βάσει της οποίας εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον τριών προσώπων», ανέφερε ο κ. Βύρωνος.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι.

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Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «καταδεικνύει στην πράξη τη σημασία της άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών, της επιχειρησιακής συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης μεταξύ των ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών».

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Όπως ανέφερε, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα εξελίσσεται, αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και διασυνοριακά δίκτυα.

Η αντιμετώπισή του, αντίστοιχα, απαιτεί σύγχρονες δυνατότητες, όπως έγκαιρη πληροφόρηση, ανάλυση δεδομένων, εξειδικευμένη επιχειρησιακή δράση και ουσιαστική συνεργασία χωρίς σύνορα, συμπλήρωσε.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε, η Αστυνομία Κύπρου αναβαθμίζει σταθερά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Europol και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές και επενδύοντας σε σύγχρονες μεθόδους πληροφοριακής και επιχειρησιακής αστυνόμευσης.

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Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

ΚΥΠΕ