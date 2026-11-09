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Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για περιορισμένη ορατότητα, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί έως αργά το πρωί της Δευτέρας.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν ήδη συνδεθεί με τροχαία ατυχήματα και καραμπόλες οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδηγώντας τις αρχές σε συστάσεις για προσεκτική οδήγηση.

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στον συνδυασμό χαμηλών θερμοκρασιών, ασθενών ανέμων και μεγάλης διάρκειας της νύχτας κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οι επιβάτες των αεροπορικών εταιρειών καλούνται να επικοινωνούν με τους φορείς τους πριν από την αναχώρηση λόγω των ακυρώσεων και των καθυστερήσεων.

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Πυκνό πέπλο ομίχλης έχει σκεπάσει σήμερα μεγάλο μέρος της Βρετανίας, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται έως αργά το πρωί, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις πρωινές μετακινήσεις των εργαζομένων.

Σε ισχύ έως τις 11:00 βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση για ομίχλη, η οποία καλύπτει μια εκτεταμένη περιοχή από το Γιορκ μέχρι το Μπαθ, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τμήματος της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Αγγλίας.

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Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Met Office) έχει προειδοποιήσει ότι οι συνθήκες στους δρόμους και στα μέσα μεταφοράς θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες το πρωί της Δευτέρας.

🇬🇧🌫️ LONDON THIS MORNING!



In the past 3–4 years, I can’t recall seeing fog this dense in London. The River Thames and buildings near Blackfriars Bridge almost disappeared into a thick blanket of fog.



Climate change is reshaping weather patterns worldwide, although a single… pic.twitter.com/wO0Jo45A5J November 9, 2026

Προβλήματα στις μετακινήσεις, καθυστερήσεις και τροχαία ατυχήματα



Σε ορισμένα σημεία η ορατότητα αναμένεται να περιοριστεί ακόμη και στα 50 μέτρα ή λιγότερο. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρένων, αλλά και ακυρώσεις πτήσεων.

Η πυκνή ομίχλη έχει ήδη συνδεθεί με σοβαρά τροχαία. Την Κυριακή, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε υπό συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε το Σάββατο στον αυτοκινητόδρομο M20, στο Κεντ, όπου περισσότερα από 30 οχήματα συγκρούστηκαν σε καραμπόλα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου.

#London #UKWeather



🌫️ Dense fog and thick haze blanket Southall in west London, sharply reducing visibility and potentially disrupting travel. ⚠️ pic.twitter.com/t3FaTRG6i0 Advertisement November 9, 2026

Οι αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να ενεργοποιούν τα φώτα ομίχλης όταν η ορατότητα περιορίζεται κάτω από τα 100 μέτρα.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στα αεροδρόμια του Λονδίνου, καθώς η περιορισμένη ορατότητα οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων από το Χίθροου και το London City. Μέχρι τις 6:30 το πρωί είχαν ήδη ματαιωθεί επτά πτήσεις από το πρώτο αεροδρόμιο και τρεις από το δεύτερο.

Το αεροδρόμιο Χίθροου συνέστησε στους επιβάτες που σκοπεύουν να φτάσουν εκεί με αυτοκίνητο να ξεκινήσουν νωρίτερα, υπολογίζοντας επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή, καθώς «η ομίχλη κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει επηρεάσει την ορατότητα στους δρόμους» της περιοχής.

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«Συνιστούμε στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν αναχωρήσουν από το σπίτι και να οδηγούν με προσοχή», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Χαμηλές θερμοκρασίες και ασθενείς άνεμοι πίσω από τα προβλήματα με την ομίχλη

Η Νίαμ Μάρεϊ, επιχειρησιακή μετεωρολόγος της Met Office, εξήγησε ότι ο συνδυασμός των σημερινών καιρικών συνθηκών δημιουργεί την «τέλεια συνταγή» για τον σχηματισμό ομίχλης.

«Το φθινόπωρο και τον χειμώνα οι νύχτες είναι πολύ μεγαλύτερες, γεγονός που επιτρέπει στις θερμοκρασίες να υποχωρούν σημαντικά», ανέφερε.

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«Έχουμε μεγαλύτερη περίοδο ψύχους και οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες, πλησιάζοντας τη θερμοκρασία που απαιτείται για να κορεστεί ο αέρας και να σχηματιστεί ομίχλη. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι πολύ ασθενείς άνεμοι – όχι η πλήρης άπνοια. Αυτή τη στιγμή έχουμε την τέλεια συνταγή: ασθενείς ανέμους, καθαρό ουρανό και μεγάλες νύχτες. Ιδιαίτερα αν οι θερμοκρασίες πέσουν υπό το μηδέν, η ομίχλη μπορεί να διαλυθεί δύσκολα την επόμενη ημέρα».

Από την πλευρά της, η Met Office διευκρίνισε ότι φαινόμενα ομίχλης είναι πιθανό να εμφανιστούν και σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην προειδοποίηση, χωρίς ωστόσο να έχουν απαραίτητα την ίδια ένταση και πυκνότητα, καθώς «ίσως να μην είναι τόσο πυκνή ή έντονη».

Ο πρόεδρος της βρετανικής οργάνωσης οδικής βοήθειας και ασφαλειών Automobile Association, Έντμουντ Κινγκ, είχε επίσης απευθύνει συστάσεις προς τους οδηγούς.

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Δείτε εικόνες:

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REUTERS – Ομίχλη στην Βρετανία