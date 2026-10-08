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Τρεις νεαρούς, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι, συνέλαβαν τα στελέχη της Ασφάλειας, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε ότι συστηματικά διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στις περιοχές του Θησείου και των Πετραλώνων.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της συμμορίας, κομβικό ρόλο στον εφοδιασμό της ομάδας φέρεται να είχε ο 17χρονος, ο οποίος αναλάμβανε την εξεύρεση και προμήθεια ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών ενώ παράλληλα προέβαινε και σε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

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Επιπρόσθετα, ο 14χρονος συμμετείχε μαζί με τον 18χρονο στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην περαιτέρω διάθεσή τους.

Τα μέλη της συμμορίας λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας καθώς κατά τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία ενώ βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση ως προς την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις περιοχές όπου κινούνταν.

Πηγή: ΕΛΑΣ

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:

-12- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμα προς διακίνηση,

-3- αεροβόλα πιστόλια,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

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αντιασφυξιογόνα μάσκα,

σιδερογροθιά,

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

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-3- τρίφτες κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -135- ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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