Πύργος: 40χρονη απειλούσε να πέσει από τον 1ο όροφο – Αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι από το μπαλκόνι - patrisnews.com

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Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πύργο Ηλείας, έπειτα από τηλεφώνημα 40χρονης γυναίκας, η οποία απειλούσε ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η γυναίκα βρισκόταν μόνη της μέσα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στην περιοχή Χαλικιάτικα, έχοντας κλειδώσει την πόρτα.

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Η επιχείρηση διάσωσης και η παρέμβαση των αρχών

Στο σημείο έφτασαν τέσσερις αστυνομικοί και τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν ήταν δυνατή η είσοδος στο διαμέρισμα από την κεντρική πόρτα.

Για να προσεγγίσουν τη γυναίκα, επιστράτευσαν σκάλα και ανέβηκαν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Από εκεί κατάφεραν να μπουν στο σπίτι μέσω ενός ανασφάλιστου παραθύρου.

Μόλις εισήλθαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν την 40χρονη να προσεύχεται. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τη γυναίκα και, έπειτα από προσπάθεια να την καθησυχάσουν και να επικοινωνήσουν μαζί της, κατάφεραν να την πείσουν να μην προχωρήσει στην απονενοημένη πράξη.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού.

(Με πληροφορίες από patrisnews.com)