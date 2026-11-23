Θεσσαλονίκη: Εγκατέλειψαν παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών στο σπίτι – Έκλαιγαν για ώρες, αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος

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Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης παρέμειναν για δεύτερο βράδυ τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας δύο και τριών ετών, που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Τα αδελφάκια, συριακής καταγωγής, βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική , σε καλή κατάσταση και χωρίς προβλήματα υγείας.

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Τα παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο για λόγους φύλαξης, έως ότου αποφασιστεί νομικά ποια θα είναι η περαιτέρω πορεία τους και πού θα διαμείνουν.

Η καταγγελία για τα κλάματα

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (21/11), όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι από διαμέρισμα σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους ακούγονταν επί αρκετή ώρα κλάματα παιδιών.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και, έπειτα από συνεννόηση με εισαγγελέα, έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος. Στο εσωτερικό εντόπισαν τα δύο παιδιά μόνα τους, ενώ, σύμφωνα με τις περιγραφές των αστυνομικών, ο χώρος ήταν ιδιαίτερα ατημέλητος και δεν διέθετε καλές συνθήκες υγιεινής.

Συνελήφθησαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εμφανίστηκαν στο διαμέρισμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών, από τη Συρία, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής, με τον οποίο συγκατοικούσε.

Οι δύο ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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