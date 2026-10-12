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Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε σημάδια πάλης στο σώμα της ηλικιωμένης και εκτίμησε ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από ασφυξία.

Οι αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο του θύματος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ως βασικό ύποπτο για το συμβάν.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, η αστυνομία προσήγαγε επίσης τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης για κατάθεση.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο μιας 89χρονης στο Μενίδι, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/10). Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος έχει προσαχθεί από την Αστυνομία ως βασικός ύποπτος.

Την Αστυνομία ειδοποίησε περίπου στη 1:30 π.μ. ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης, καθώς, όπως ανέφερε, άκουγε φωνές να προέρχονται από το σπίτι όπου διέμενε η θεία του μαζί με τον γιο της.

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Μαζί με τον 62χρονο γιο, οι αρχές έχουν προσαγάγει και τον ανιψιό που ειδοποίησε την Αστυνομία, προκειμένου να ρίξει «φως» στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 89χρονη. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ασφυξία και σημάδια πάλης «έδειξε» η πρώτη αυτοψία

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο σπίτι, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα: η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε νεκρή, φέροντας μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και εμφανή σημάδια πάλης.

Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο εκτίμησε, σε μια πρώτη αυτοψία, ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε πιθανότατα από ασφυξία. Μάλιστα, προσδιόρισε τον χρόνο θανάτου το απόγευμα της Κυριακής, αρκετές ώρες δηλαδή πριν ειδοποιηθούν οι αρχές.

«Τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα» – Τι είπε ο γιος σε γείτονά του

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία περιοίκου που μίλησε για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα, όταν ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης του ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. «Η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι» του είπε χαρακτηριστικά. Όταν ο γείτονας ρώτησε τι έπαθε η γυναίκα, ο 62χρονος απάντησε ασυνάρτητα: «Τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα…».

Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε στους διασώστες και στις αρχές ότι ο 62χρονος, ο οποίος είναι επίσης ρακοσυλλέκτης, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Επιπλέον, υπήρχαν μαρτυρίες ότι στο παρελθόν την κυνηγούσε, την απειλούσε, και η ηλικιωμένη συχνά κρυβόταν για να αποφύγει τα χτυπήματά του. Ο 62χρονος είναι γνώριμος των αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών.