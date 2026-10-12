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Νεκρή βρέθηκε περί τις 2:00 τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διέμενε στο Μενίδι μια ηλικιωμένη γυμαίκα και ήδη για την υπόθεση προσήχθη ο γιος της που φέρεται να αντιμετωπίζε προβλήματα ψυχικής υγείας και να έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η 89χρονη γυναίκα, κατά πληροφορίες ήταν ρακοσυλλέκτρια και ήταν εμφανές πως έφέρε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μώλωπες σε πρόσωπο και λαιμό και υπήρσχαν εμφανή ίχνη πάλης. Ωστόσο εκτιμάται πως ο θάνατος επήλθε από ασφυξία.

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Κατά πληροφορίες ο ανιψιός της ήταν εκείνος που υποστηρίζει πως άκουσε φωνές από το σπίτι και πως έσπευσε σε αυτό και την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα, σοβαρά τραυματισμένη.

Στο μεταξύ, ο γιος της 89χρονης υποστηρίζει το σενάριο της ληστείας, ότι δηλαδή άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι της και χτύπησαν μέχρι θανάτου την ηλικιωμένη ώστε να της πάρουν τα χρήματα.

Ούτε αυτη εκδοχή όμως πεθει την αστυνομία και έτσι ο γιος και ο ανιψιός του θύματος μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής για να καταθέσουν.