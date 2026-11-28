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Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 49χρονου Τούρκου επιχειρηματία Φεντάι Καραγκιόζ έρχονται στο φως, καθώς η σύζυγός του φέρεται να περιέγραψε στην κατάθεσή της τον τρόπο με τον οποίο σχεδίασε μαζί με δύο φίλους της την εξόντωσή του, αλλά και το πώς σκόπευαν να μοιραστούν την περιουσία του.

Ο επιχειρηματίας είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή Ντενιζλί της Τουρκίας, δεμένος χειροπόδαρα, με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό.

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Σύμφωνα με τη Hurriyet, η Ασιγιέ Καραγκιόζ υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι ο σύζυγός της την κακοποιούσε και ότι επιθυμούσε να χωρίσουν. Όταν εκείνος αρνήθηκε να της δώσει διαζύγιο, φέρεται να αποφάσισε να οργανώσει τη δολοφονία του.

Για τον σκοπό αυτό κάλεσε στο σπίτι τον 35χρονο Μοχάμεντ Μπαλτσί και τον 31χρονο Μπίλγκε Κιουτσουάιτσαν. Οι τρεις τους φέρονται να συζήτησαν και να κατέστρωσαν το σχέδιο, με την ίδια να υπόσχεται στους δύο άνδρες ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή τους.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, έδεσαν τα χέρια του 49χρονου και στη συνέχεια τον στραγγάλισαν. Μετά τη δολοφονία, συζήτησαν πώς θα μοιράζονταν την περιουσία του, ενώ είχαν εξετάσει και τρόπους για να εξαφανίσουν τη σορό του.

Με πληροφορίες από DHA