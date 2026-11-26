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Μία ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας προκαλεί σοκ στην Ιταλία, αυτή τη φορά στην περιοχή της Πιστόια. Το πρωί της Πέμπτης (26/11), ένας 25χρονος φέρεται να δολοφόνησε την 23χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από γέφυρα, αφού προηγουμένως είχε βάλει φωτιά στον εαυτό του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τη δολοφονία ο άνδρας φέρεται να διένυσε με το αυτοκίνητό του απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων, φτάνοντας σε μία υπερυψωμένη γέφυρα στη Φλωρεντία. Από εκεί επικοινώνησε με το 112 και ανέφερε: «Η κοπέλα μου πέθανε, τώρα θα αυτοκτονήσω κι εγώ». Αμέσως μετά τη συνομιλία, πυρπόλησε το όχημά του, βγήκε από αυτό και έπεσε από τη γέφυρα.

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Οδηγοί που περνούσαν από το σημείο ενημέρωσαν την τροχαία, με τις αρμόδιες δυνάμεις να φτάνουν λίγο αργότερα στην περιοχή. Η σορός του 25χρονου βρέθηκε κάτω από τη γέφυρα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τη σύνδεση με την A1 Direttissima έως το Aglio, στο ρεύμα προς Μπολόνια.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν το σπίτι της 23χρονης, στην οδό «Via Roma» στο Πόντε Μπουτζιανέζε, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με κάποιο αντικείμενο, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πρώην σύντροφοι συγκατοικούσαν τα τελευταία χρόνια.

Pistoia, uccide la ex, si dà fuoco e si getta dal viadotto.



Dopo il delitto, il giovane assassino si è lanciato dal ponte a Barberino del Mugello dove lo scorso 3 settembre Federico Vella aveva ucciso l'ex compagna Lorena Isceri prima di suicidarsi.



Gli aggiornamenti a #ORE11. pic.twitter.com/o0xaqx9imW — Ore 11 (@Ore11official) November 26, 2026