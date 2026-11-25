Μαφιόζικη εκτέλεση «Παπαγάλου» στη Γλυφάδα: Συνελήφθη ο 48χρονος που έκρυψε τους εκτελεστές – Ο ένας δράστης διέφυγε στην Αλβανία

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Βίντεο από κάμερες ασφαλείας εκμεταλλεύτηκαν οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των εκτελεστών του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος». Ένα στιγμιότυπο παρουσιάζει η HuffPost. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ευκρινές, αλλά πρόκειται για εικόνα την οποία είχαν ως «οδηγό», για να εντοπίσουν και άλλα βίντεο με τους δράστες.

Οι δράστες, αφού εκτέλεσαν εν κινήσει με δέκα σφαίρες τον 52χρονο στη Γλυφάδα, κατάφεραν να φθάσουν σε ερημική περιοχή της Κερατέας. Εκεί σε ένα σπίτι τους περίμενε ο 48χρονος, ο οποίος ήδη έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση. Εκεί εγκατέλειψαν το δίκυκλο, το οποίο ανέλαβε να αποσυναρμολογήσει ο 48χρονος, προκειμένου να το εξαφανίσει.

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Ο 48χρονος παραδέχθηκε κατά την απολογία του την εμπλοκή του, αλλά υποστήριξε ότι αγνοούσε ότι οι δύο άνδρες από την Αλβανία είχαν σκοτώσει τον επονομαζόμενο «Παπαγάλο».

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν από τους φυσικούς αυτουργούς, χωρίς όμως να αποδείξουν εάν ήταν ο οδηγός της μηχανής ή εκείνος που πυροβόλησε το θύμα.

Πρόκειται για έναν 48χρονο από την Αλβανία, παλιό γνώριμο των αρχών από τη συμμετοχή του σε ομάδες «Νονών της Νύχτας». Γνωρίζουν καλά, όμως, ότι κατάφερε να διαφύγει στη γενέτειρά του και για αυτό έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του να μετατραπεί σε διεθνές.

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