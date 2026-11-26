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Τη δολοφονία ενός 24χρονου Βούλγαρου υπηκόου φέρεται να ομολόγησε ένας 50χρονος κτηνοτρόφος από το Περιθώρι Δράμας, ο οποίος υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του θύματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο δράστης αποκάλυψε στους αστυνομικούς τις λεπτομέρειες του εγκλήματος, οδηγώντας τους σε αγροτική έκταση, όπου είχε πραγματοποιήσει την ταφή. Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκταφή της σορού.

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Ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας εξετάζεται η οικονομική διαφορά που φέρεται να είχε προκύψει μεταξύ των δύο ανδρών. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 50χρονος, οι δύο άνδρες διατηρούσαν σεξουαλική σχέση, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι το θύμα τού ζητούσε επανειλημμένα χρήματα.

Το έγκλημα φέρεται να σημειώθηκε σε στάνη, όπου ο 50χρονος χρησιμοποίησε κυνηγετική καραμπίνα. Το όπλο, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κατά την έρευνα που είχαν πραγματοποιήσει οι αστυνομικοί στην κατοικία του.

Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος φέρεται να μετέφερε τη σορό του 24χρονου σε αγροτική περιοχή, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος, και στη συνέχεια την έθαψε. Ακολούθως, οδήγησε το όχημα σε άλλο σημείο, όπου το εγκατέλειψε σταθμευμένο και όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον 50χρονο, η ομολογία του οποίου οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.