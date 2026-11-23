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Παρά την αρχική του ομολογία, ο ίδιος αργότερα ανακάλεσε και υποστήριξε την αθωότητά του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο Δουρής υπέστη επανειλημμένους ξυλοδαρμούς από άλλους κρατούμενους λόγω της φύσης του αποτρόπαιου εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε.

Τον Φεβρουάριο του 1996, ο καταδικασθείς βρέθηκε απαγχονισμένος στις φυλακές Τρίπολης, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης χωρίς περαιτέρω δικαστική κρίση.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και ανέδειξε ζητήματα σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη και την προστασία των κρατουμένων.

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Η Ελλάδα υποδέχθηκε το 1994 συγκλονισμένη από ένα έγκλημα που έμελλε να καταγραφεί στις πιο σκοτεινές σελίδες του ελληνικού αστυνομικού χρονικού.

Ένα μικρό παιδί είχε βρεθεί νεκρό στην Ερμιόνη Αργολίδας. Η αστυνομική έρευνα θα οδηγούσε στον ίδιο του τον πατέρα, τον Μανώλη Δουρή, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες συντετριμμένος, ζητώντας να βρεθεί ο δολοφόνος.

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Στις 23 Νοεμβρίου 1994, το Κακουργιοδικείο Κορίνθου τον καταδίκασε ομόφωνα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 21 χρόνια για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση του γιου του.

Η ιστορία, όμως, δεν τελείωσε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τον Φεβρουάριο του 1996 ο Δουρής βρέθηκε απαγχονισμένος στις φυλακές Τρίπολης, ύστερα από μια περίοδο συνεχών μεταγωγών, επιθέσεων και ξυλοδαρμών από άλλους κρατουμένους.

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς που μετατράπηκε σε τραγωδία

Στις 31 Δεκεμβρίου 1993, ο μικρός Νίκος Δουρής, ηλικίας περίπου έξι ετών —ορισμένες δημοσιεύσεις τον αναφέρουν ως επτάχρονο— εξαφανίστηκε από τη γειτονιά όπου έπαιζε, στην Ερμιόνη. Οι γονείς του, Μανώλης και Γεωργία Δουρή, είχαν συνολικά επτά παιδιά.

Η εξαφάνιση κινητοποίησε την οικογένεια, τους κατοίκους της περιοχής και την αστυνομία. Άρχισαν έρευνες σε δρόμους, αυλές, εγκαταλελειμμένα σημεία και γειτονικά οικόπεδα. Τελικά, ο μικρός βρέθηκε νεκρός σε σημείο κοντά στο σπίτι της οικογένειας.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και ότι ο θάνατός του είχε προκληθεί από ασφυξία. Η τοπική κοινωνία βυθίστηκε στο πένθος.

Ο πατέρας μπροστά στις κάμερες και η μεγάλη ανατροπή

Από τις πρώτες ώρες, ο Μανώλης Δουρής βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεοπτικής κάλυψης. Εμφανιζόταν να θρηνεί για τον χαμό του παιδιού του και να ζητά την τιμωρία του υπευθύνου.

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Ωστόσο, οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν προσεκτικά τις καταθέσεις του. Οι αντιφάσεις που διαπιστώθηκαν, σε συνδυασμό με τις συνθήκες εντοπισμού του παιδιού, έστρεψαν τις υποψίες προς τον ίδιο. Ακολούθησε η σύλληψή του.

Ο Δουρής ομολόγησε αρχικά την πράξη, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη. Η ομολογία του αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της δημοσιογραφικής κάλυψης, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε και σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega, μιλώντας στη δημοσιογράφο Ελίζα Καλλίτση. Αργότερα, όμως, ανακάλεσε την ομολογία του και υποστήριξε ότι ήταν αθώος.

Η δίκη της Κορίνθου και η καταδίκη σε ισόβια

Τον Νοέμβριο του 1994 η υπόθεση έφτασε στο Κακουργιοδικείο της Κορίνθου. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και πολίτες παρακολουθούσαν μια δίκη που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κοινωνική φόρτιση.

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Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν είχε διαπράξει το έγκλημα. Η υπεράσπισή του αμφισβήτησε την αρχική ομολογία και έθεσε ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Στις 23 Νοεμβρίου 1994, το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο. Η ποινή ήταν ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία, 20 χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό και ένα έτος φυλάκισης για την πράξη της ασέλγειας, σύμφωνα με τη νομική ορολογία της εποχής. Επιβλήθηκε επίσης δεκαετής στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο άγραφος νόμος των φυλακών και οι ξυλοδαρμοί

Η μεταφορά του Δουρή στα σωφρονιστικά καταστήματα συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια. Άλλοι κρατούμενοι τον αντιμετώπιζαν ως στόχο εξαιτίας του εγκλήματος για το οποίο είχε καταδικαστεί.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής και μεταγενέστερες καταγραφές, δέχθηκε επανειλημμένους ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές κακοποίησης. Οι εικόνες του εμφανώς τραυματισμένου Δουρή κατά τη διάρκεια μεταγωγής του μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.

Οι σωφρονιστικές αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε διαδοχικές μετακινήσεις του. Μέσα σε περίπου δύο χρόνια πέρασε από τέσσερα διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα. Η υπόθεση ανέδειξε ότι ακόμη και ένας άνθρωπος καταδικασμένος για το βαρύτερο έγκλημα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την προστασία του κράτους.

24 Φεβρουαρίου 1996: Ο απαγχονισμός στις φυλακές Τρίπολης

Το τέλος ήρθε στις φυλακές Τρίπολης. Στις 24 Φεβρουαρίου 1996, σύμφωνα με αρκετές δημοσιογραφικές καταγραφές, ο Μανώλης Δουρής εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε χώρο των φυλακών. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Άλλες ιστορικές αναφορές καταγράφουν ως ημερομηνία θανάτου την 25η Φεβρουαρίου, διαφορά που συνδέεται πιθανώς με τον χρόνο εντοπισμού και την καταγραφή του θανάτου. Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως αυτοκτονία.

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Το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί συνεχείς επιθέσεις εναντίον του προκάλεσε ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας του. Δεν προκύπτει, πάντως, από τα διαθέσιμα τεκμήρια ότι ο θάνατός του αποδείχθηκε ανθρωποκτονία.

Τα εγκληματολογικά ευρήματα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Μία από τις λιγότερο γνωστές πλευρές της υπόθεσης αφορά τα στοιχεία που επικαλέστηκε η υπεράσπιση. Σύμφωνα με μεταγενέστερο δημοσίευμα είχαν εντοπιστεί βιολογικά ευρήματα τα οποία αποδόθηκαν και σε άλλο, μη ταυτοποιημένο πρόσωπο.

Ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης είχε επισημάνει, σε συνέντευξή του στην «Ελευθεροτυπία», ότι τα ευρήματα μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του δράστη ή για το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων προσώπων. Η οικογένεια του Δουρή εξακολούθησε να υποστηρίζει ότι εκείνος ήταν αθώος.

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Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αναιρούν την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου. Αναδεικνύουν, όμως, τη σημασία της πλήρους εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων, ιδιαίτερα σε μια υπόθεση με τόσο έντονη δημοσιότητα. Ο θάνατος του Δουρή σήμαινε ότι η υπόθεση δεν έφτασε σε ολοκληρωμένη κατ’ έφεση δικαστική κρίση.

Ο ρόλος της τηλεόρασης και η δημοσιογραφική ευθύνη

Η υπόθεση Δουρή αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης που είχε αποκτήσει η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1990. Οι κάμερες κατέγραφαν τον θρήνο, την αστυνομική έρευνα, την ομολογία, τη δίκη και αργότερα την κακοποίηση του καταδικασμένου πατέρα.

Η δημοσιότητα συνέβαλε στην ενημέρωση των πολιτών, αλλά παράλληλα δημιούργησε ερωτήματα για την προστασία του τεκμηρίου αθωότητας, τη χρήση σκληρών εικόνων και την παρουσίαση του ανθρώπινου πόνου.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός ανήλικου θύματος, η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει σεβασμό στην αξιοπρέπεια του παιδιού και αποφυγή περιττών λεπτομερειών για τη σεξουαλική κακοποίηση.

Τριάντα δύο χρόνια μετά την καταδίκη

Στις 23 Νοεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 32 χρόνια από την καταδίκη του Μανώλη Δουρή. Η ιστορία του μικρού Νίκου παραμένει πρωτίστως η ιστορία ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Παράλληλα, η δικαστική πορεία και ο θάνατος του πατέρα του υπενθυμίζουν ότι η απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να υποκαθίσταται από τη δημόσια οργή ή από τον άγραφο νόμο των φυλακών.

Η υπόθεση Δουρή άφησε πίσω της μια καταδικαστική απόφαση, έναν δεύτερο θάνατο και ερωτήματα που εξακολουθούν να συζητούνται. Κυρίως, όμως, άφησε μια τραγική ανθρώπινη ιστορία, με θύμα ένα μικρό παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει.