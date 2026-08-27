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Με αυτοθυσία και αψηφώντας τον κίνδυνο, ένας 19χρονος κατάφερε να απομακρύνει από το φλεγόμενο σπίτι τους ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Μιδέα της Αργολίδας. Ο νεαρός μπήκε στο σπίτι προκειμένου να βοηθήσει τους δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι είχαν πανικοβληθεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν αντιλήφθηκε ότι η κατοικία των γειτόνων του είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Χωρίς να χάσει χρόνο, μαζί με άλλους κατοίκους της περιοχής, πήραν λάστιχα και προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

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«Ήρθαμε εδώ, στην αρχή δεν ξέραμε ούτε εμείς τι να κάνουμε, βρήκαμε 3-4 λάστιχα. Πήραν τα παιδιά, τα λάστιχα για να σβήσουν τη φωτιά. Εγώ πήγα στον θείο και στην θεία από την άλλη μεριά, που δεν είχε πάει η φωτιά στο σπίτι. Τους φώναζα να κάτσουν έξω στο μπαλκόνι, γιατί από τον πανικό τους έμπαιναν μέσα για να σώσουν ό,τι σώζεται. Αλλά, φοβηθήκαμε πως αν κάτσουν μέσα, μήπως λιποθυμήσουν από τον καπνό ή πάθουν ο,τιδήποτε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη στιγμή που αποφάσισε να μπει στο σπίτι, ανέφερε: «Άνοιξα την πόρτα και όσο τα άλλα παιδιά “κρατούσαν” τη φωτιά με το λάστιχο μπήκα μέσα στο σπίτι για να βγάλω τον θείο και τη θεία. Έβγαλα τη θεία έξω. Αφού την έβγαλα, φώναξα τα άλλα παιδιά να με βοηθήσουν να τη σηκώσω, γιατί η θεία δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Την βάλαμε να κάτσει. Ήρθε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ εφόσον είχε καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση και όλα καλά».

Οι δύο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους, παρά την περιπέτεια που έζησαν. Ωστόσο, το σπίτι τους υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά.