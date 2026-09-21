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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι Αργολίδας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

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Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να συμβάλουν στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι #Αργολίδα.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα,4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026