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Εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στο Άργος, στο ύψος της λαχαναγοράς, έπειτα από αστυνομική καταδίωξη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του οδηγού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του περιστατικού, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του οχήματος αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, αναφέρει η ιστοσελίδα argolikesiedhseis.gr

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Ακολούθησε καταδίωξη από τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής, η οποία κατέληξε στο ύψος της λαχαναγοράς.

Εκεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό επί τόπου. Στο σημείο κλήθηκε όχημα οδικής βοήθειας, το οποίο ανέλαβε την απομάκρυνση και τη μεταφορά του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου στην Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας των αρχών για την υπόθεση.

