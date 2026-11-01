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Η πρόσφατη κακοκαιρία ανάγκασε το μεγάλο σμήνος των πτηνών να παραμείνει στον υδροβιότοπο για να ανακτήσει τις δυνάμεις του πριν συνεχίσει το μεταναστευτικό του ταξίδι.

Τα φλαμίνγκο αποκτούν το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα τους μέσω της κατανάλωσης μικροσκοπικών οργανισμών που βρίσκουν στα ρηχά νερά κατά την αναζήτηση της τροφής τους.

Η εμφάνιση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του υδροβιότοπου ως πολύτιμου φυσικού καταφυγίου, καθώς τέτοια μεγάλα σμήνη δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο για το συγκεκριμένο οικοσύστημα.

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Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στον υδροβιότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου στην Αργολίδα, καθώς περισσότερα από 100 φλαμίνγκο συγκεντρώθηκαν στα νερά της περιοχής, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό φυσικό σκηνικό με πρωταγωνιστές τα χαρακτηριστικά ροζ πτηνά.

Το μεγάλο κοπάδι απαθανατίστηκε από τον φακό των Αργολικών Ειδήσεων, με τις εικόνες και τα βίντεο να αποτυπώνουν το σπάνιο για την περιοχή θέαμα. Ο υδροβιότοπος μετατράπηκε σε μια απέραντη ροζ πινελιά, καθώς τα φλαμίνγκο κινούνταν στα ρηχά νερά, αναζητώντας τροφή και ξεκούραση.

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Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, η παρουσία ενός τόσο μεγάλου και συμπαγούς σμήνους δεν είναι συνηθισμένη για το συγκεκριμένο οικοσύστημα, παρότι η περιοχή αποτελεί σταθμό για μεταναστευτικά πουλιά.

Η κακοκαιρία κράτησε τα φλαμίνγκο στην Αργολίδα

Η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συγκέντρωση των πτηνών. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα ανάγκασαν να παραμείνουν στον υδροβιότοπο, όπου βρήκαν ένα σημείο για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους προτού συνεχίσουν το μακρύ μεταναστευτικό τους ταξίδι.

Τα φλαμίνγκο χρησιμοποιούν συχνά υγροτόπους όπως αυτόν του Ναυπλίου – Νέας Κίου ως ενδιάμεσους σταθμούς κατά τη μετακίνησή τους, συνήθως όμως σε μικρότερες ομάδες. Γι’ αυτό και η εμφάνιση περισσότερων από 100 μαζί αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή εικόνα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Γιατί τα φλαμίνγκο έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα

Το εντυπωσιακό χρώμα των φλαμίνγκο δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στις καροτενοειδείς χρωστικές ουσίες που προσλαμβάνουν μέσω της τροφής τους, όπως μικροσκοπικά καρκινοειδή, γαρίδες και άλλους οργανισμούς που βρίσκονται στα ρηχά νερά.

Οι χρωστικές αυτές συμβάλλουν στις χαρακτηριστικές αποχρώσεις του ροζ και του κόκκινου στο φτέρωμά τους, κάνοντας τα φοινικόπτερα, όπως ονομάζονται επίσης, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εντυπωσιακά είδη της ορνιθοπανίδας.

Η νέα αυτή εμφάνιση των φλαμίνγκο υπενθυμίζει, παράλληλα, τη σημασία του υδροβιότοπου Ναυπλίου – Νέας Κίου ως πολύτιμου φυσικού καταφυγίου για τα μεταναστευτικά πουλιά.

Φωτογραφίες: Αργολικές Ειδήσεις/ Studio B&G ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ- ΡΑΣΣΙΑΣ