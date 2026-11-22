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Ήταν Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 1963. Ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, επισκεπτόταν το Ντάλας του Τέξας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τζάκι. Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, η ανοιχτή προεδρική λιμουζίνα διέσχιζε την Dealey Plaza, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Κένεντι χτυπήθηκε θανάσιμα. Το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε στο Parkland Memorial και στη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Ήταν μόλις 46 ετών. Η είδηση συγκλόνισε τον πλανήτη και ενέτεινε την αβεβαιότητα του Ψυχρού Πολέμου.

Η ιστορική ορκωμοσία μέσα στο Air Force One

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Στις 2.38 το μεσημέρι, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, ο αντιπρόεδρος Λίντον Μπέινς Τζόνσον ορκίστηκε 36ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Δίπλα του στεκόταν η Τζάκι Κένεντι, φορώντας ακόμη το ροζ ταγέρ της, λερωμένο με το αίμα του συζύγου της. Την ορκωμοσία πραγματοποίησε η ομοσπονδιακή δικαστής Σάρα Χιουζ. Η φωτογραφία εκείνης της στιγμής έμεινε στην ιστορία.

Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ: Ο άνθρωπος που δεν δικάστηκε ποτέ

Λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, η αστυνομία συνέλαβε τον 24χρονο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Πρώην πεζοναύτης, με παραμονή στη Σοβιετική Ένωση και φιλοκουβανικές δραστηριότητες, εργαζόταν στο Texas School Book Depository, από το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τον πρόεδρο. Δεν πρόλαβε να δικαστεί. Στις 24 Νοεμβρίου, ενώ μεταφερόταν από το αστυνομικό μέγαρο του Ντάλας, ο Τζακ Ρούμπι τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. Η σκηνή μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση. Ο Όσβαλντ πέθανε στο ίδιο νοσοκομείο όπου είχε πεθάνει ο Κένεντι.

Τζακ Ρούμπι: Γιατί σκότωσε τον βασικό ύποπτο;

Ο Ρούμπι, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου, υποστήριξε ότι ενήργησε από αγανάκτηση και θλίψη. Οι επαφές του με πρόσωπα του υποκόσμου και το γεγονός ότι σκότωσε τον Όσβαλντ πριν από τη δίκη τροφοδότησαν υποψίες. Καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο, αλλά η καταδίκη ανατράπηκε και διατάχθηκε νέα δίκη. Πέθανε από καρκίνο τον Ιανουάριο του 1967, προτού πραγματοποιηθεί. Η Επιτροπή Γουόρεν δεν βρήκε αποδείξεις συνωμοτικής συνεργασίας Ρούμπι και Όσβαλντ.

Η Επιτροπή Γουόρεν και οι θεωρίες συνωμοσίας

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Το 1964 η Επιτροπή Γουόρεν κατέληξε ότι ο Όσβαλντ ενήργησε μόνος του. Ωστόσο, αμφισβητήθηκαν η ερμηνεία της τροχιάς των σφαιρών, οι μαρτυρίες, οι επαφές του Όσβαλντ με τη Σοβιετική Ένωση και την Κούβα, αλλά και πιθανές εμπλοκές της μαφίας ή υπηρεσιών πληροφοριών. Το 1979 ειδική επιτροπή της Βουλής εκτίμησε ότι ο Κένεντι πιθανότατα δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα συνωμοσίας, χωρίς να ταυτοποιήσει άλλον δράστη. Μέρος των ακουστικών στοιχείων της αμφισβητήθηκε αργότερα. Οι υποψίες δεν αποτελούν από μόνες τους αποδείξεις.

Η ταινία των 26 δευτερολέπτων

Ο ερασιτέχνης κινηματογραφιστής Αβραάμ Ζαπρούντερ κατέγραψε με την κάμερά του τις δραματικές στιγμές. Το φιλμ, διάρκειας περίπου 26 δευτερολέπτων, έγινε ένα από τα σημαντικότερα οπτικά τεκμήρια της υπόθεσης και αναλύθηκε επί δεκαετίες καρέ προς καρέ. Το πρωτότυπο βρίσκεται στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ.

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«Eve of Destruction»: Το τραγούδι μιας γενιάς

Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία, το 1965, το «Eve of Destruction» του Μπάρι ΜακΓκουάιρ αποτύπωσε την αγωνία της αμερικανικής κοινωνίας. Το έγραψε ο Π. Φ. Σλόαν και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1965. Δεν γράφτηκε ειδικά για τον Κένεντι: μιλούσε για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τον πυρηνικό ανταγωνισμό, τις φυλετικές διακρίσεις και την πολιτική αμφισβήτηση. Κατήγγελλε και την αντίφαση μιας κοινωνίας που μπορούσε να στείλει έναν νέο στον πόλεμο αλλά δεν του επέτρεπε ακόμη να ψηφίσει. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1965 ανέβηκε στο Νο 1 του Billboard Hot 100. Ορισμένοι σταθμοί αρνήθηκαν να το μεταδώσουν ως υπερβολικά πολιτικό. Έγινε ύμνος της αντιπολεμικής γενιάς.

Από τον Κένεντι στο Βιετνάμ

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Η δολοφονία δεν προκάλεσε από μόνη της τις κοινωνικές εκρήξεις της δεκαετίας του 1960, αποτέλεσε όμως βαθύ τραύμα για μια κοινωνία που είχε συνδέσει τον νεαρό πρόεδρο με την ελπίδα. Ακολούθησαν η κλιμάκωση του πολέμου στο Βιετνάμ, μαζικές διαδηλώσεις και οι δολοφονίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Ρόμπερτ Κένεντι το 1968.

Τα νέα αρχεία και τα ερωτήματα που επιμένουν

Το 2025 η αμερικανική κυβέρνηση δημοσιοποίησε μεγάλο αριθμό αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και ακολούθησαν πρόσθετες δημοσιοποιήσεις το 2026. Τα αρχεία φωτίζουν το ιστορικό πλαίσιο και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς να έχουν αποδείξει ανατροπή του βασικού συμπεράσματος ότι ο Όσβαλντ πυροβόλησε τον πρόεδρο. Η συζήτηση για πιθανή ευρύτερη συνωμοσία παραμένει αντικείμενο ιστορικής έρευνας.

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Εξήντα τρία χρόνια μετά, το Ντάλας δεν ξεχνιέται

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Η 22α Νοεμβρίου 1963 άλλαξε την αμερικανική πολιτική ιστορία. Ο Κένεντι έγινε σύμβολο μιας εποχής που διακόπηκε βίαια, ο Όσβαλντ έμεινε ο κατηγορούμενος που δεν δικάστηκε ποτέ και ο Ρούμπι ο άνθρωπος που τον σκότωσε μπροστά στις κάμερες. Το «Eve of Destruction» έγινε η μουσική κραυγή μιας γενιάς που φοβόταν το μέλλον. Εξήντα τρία χρόνια μετά, το Ντάλας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η πολιτική σταθερότητα.

Πρωτογενείς πηγές τεκμηρίωσης

National Archives – Warren Commission: https://www.archives.gov/research/jfk/warren-commission-report/chapter-1

House Select Committee on Assassinations: https://www.archives.gov/research/jfk/select-committee-report/summary.html

National Archives – JFK Records: https://www.archives.gov/research/jfk/release-2025

Vietnam War Song Project: https://vietnamwarsongproject.com/exhibitions/eve-of-destruction

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