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  • Το FBI διεξάγει έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο γυναίκας επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MSC Seascape κατά τη διάρκεια ταξιδιού από το Γκάλβεστον.
  • Οι αρχές διέταξαν την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι και έθεσαν υπό κράτηση τον 48χρονο Τζέισον Γουότφορντ, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
  • Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες προγραμματίζουν νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η ταυτότητα του θύματος παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη από τις αρχές.
  • Η εταιρεία MSC Cruises δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ομοσπονδιακές αρχές, ενώ το πλοίο έχει ήδη αναχωρήσει για να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.
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Ως πιθανή δολοφονία ερευνάται απο το FBI ο θάνατος μιας γυναίκες επί του κρουαζειρόπλοιου MSC Seascape, το οποίο είχε αποπλεύσει την Κυριακή από το Γκάλβεστον του Τέξας με προορισμό λιμάνια του Μεξικού και της Ονδούρας.

Οι αρχές, διέταξαν την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι του Γκάλβεστον μόλις μία ημέρα μετά τον απόπλου του και ένας άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Τζέισον Γουότφορντ, τέθηκε υπό κράτηση.

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Το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στο Χιούστον επιβεβαίωσε ότι διερευνά ύποπτο θάνατο που ενδέχεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, χωρίς να δημοσιοποιήσει πληροφορίες για το πώς και πότε συνέβη το περιστατικό ή πως και πότε βρέθηκε το πτώμα της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι γυναίκα, ωστόσο η ταυτότητά της δεν έχει ανακοινωθεί.

Η νεκροψία-νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ένας άνδρας με το όνομα Τζέισον Γουότφορντ οδηγήθηκε στις τοπικές φυλακές, κατόπιν αιτήματος του FBI ενώ άλλα αμερικανικά δημοσιεύματα, αναφέρον πως πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα από την πόλη Τάιλερ του Τέξας.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του με τη γυναίκα που πέθανε ή εάν ταξίδευαν μαζί.

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Η ανακοίνωση της MSC Cruises

Η εταιρεία MSC Cruises επιβεβαίωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε στο Γκάλβεστον έπειτα από σχετική εντολή των Αρχών.

«Αφού αναφέραμε ένα περιστατικό που αφορούσε επιβάτη του πλοίου μας, λάβαμε οδηγίες από τις Αρχές να επιστρέψουμε στο λιμάνι του Γκάλβεστον», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

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Η MSC Cruises υπογράμμισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές και παρέχει υποστήριξη στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

«Συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους έχουν επηρεαστεί. Το πλοίο έχει αναχωρήσει από το λιμάνι και έχει συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του», σημείωσε.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους φίλους του επιβάτη αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Το MSC Seascape απέπλευσε εκ νέου από το Γκάλβεστον το απόγευμα της Δευτέρας, συνεχίζοντας την κρουαζιέρα του.

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Το MSC Seascape συγκαταλέγεται στα μεγάλα κρουαζιερόπλοια του στόλου της MSC Cruises και διαθέτει 2.270 καμπίνες, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 5.900 επιβάτες. Το πλήρωμά του αποτελείται από περισσότερα από 1.600 άτομα, τα οποία εξυπηρετούν τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Το πλοίο πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Καραϊβική, διάρκειας πέντε και επτά διανυκτερεύσεων, με αφετηρία το λιμάνι του Γκάλβεστον. Η συγκεκριμένη πόλη του Τέξας αποτελεί βάση των δρομολογίων του από τον Νοέμβριο του 2025, όταν το πλοίο μεταφέρθηκε εκεί από το Μαϊάμι.

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