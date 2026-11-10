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Οι αρχές διέταξαν την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι και έθεσαν υπό κράτηση τον 48χρονο Τζέισον Γουότφορντ, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες προγραμματίζουν νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η ταυτότητα του θύματος παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη από τις αρχές.

Η εταιρεία MSC Cruises δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ομοσπονδιακές αρχές, ενώ το πλοίο έχει ήδη αναχωρήσει για να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

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Ως πιθανή δολοφονία ερευνάται απο το FBI ο θάνατος μιας γυναίκες επί του κρουαζειρόπλοιου MSC Seascape, το οποίο είχε αποπλεύσει την Κυριακή από το Γκάλβεστον του Τέξας με προορισμό λιμάνια του Μεξικού και της Ονδούρας.

Οι αρχές, διέταξαν την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι του Γκάλβεστον μόλις μία ημέρα μετά τον απόπλου του και ένας άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Τζέισον Γουότφορντ, τέθηκε υπό κράτηση.

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Το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στο Χιούστον επιβεβαίωσε ότι διερευνά ύποπτο θάνατο που ενδέχεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, χωρίς να δημοσιοποιήσει πληροφορίες για το πώς και πότε συνέβη το περιστατικό ή πως και πότε βρέθηκε το πτώμα της άτυχης γυναίκας.

Jason Leon Watford (48), of Tyler, Texas, has been identified as the man taken into custody in connection with the suspected homicide aboard the MSC Seascape. The female victim has not yet been publicly identified. Booking photo: Galveston County Sheriff’s Office. https://t.co/V7pNT0vnIV November 9, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι γυναίκα, ωστόσο η ταυτότητά της δεν έχει ανακοινωθεί.

Η νεκροψία-νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκάλβεστον επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ένας άνδρας με το όνομα Τζέισον Γουότφορντ οδηγήθηκε στις τοπικές φυλακές, κατόπιν αιτήματος του FBI ενώ άλλα αμερικανικά δημοσιεύματα, αναφέρον πως πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα από την πόλη Τάιλερ του Τέξας.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του με τη γυναίκα που πέθανε ή εάν ταξίδευαν μαζί.

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WATCH: A man is seen being detained and escorted off an MSC cruise ship in Galveston, Texas, as the FBI investigates a suspected homicide. https://t.co/hkvemq3Env — Scope Report (@ScopeReport_) November 9, 2026

Η ανακοίνωση της MSC Cruises

Η εταιρεία MSC Cruises επιβεβαίωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε στο Γκάλβεστον έπειτα από σχετική εντολή των Αρχών.

«Αφού αναφέραμε ένα περιστατικό που αφορούσε επιβάτη του πλοίου μας, λάβαμε οδηγίες από τις Αρχές να επιστρέψουμε στο λιμάνι του Γκάλβεστον», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

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Η MSC Cruises υπογράμμισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές και παρέχει υποστήριξη στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

«Συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους έχουν επηρεαστεί. Το πλοίο έχει αναχωρήσει από το λιμάνι και έχει συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του», σημείωσε.

🚨 BREAKING: A man has been arrested in connection with the suspected homicide aboard the MSC Seascape cruise ship. Jason Leon Watford (48), of Tyler, Texas, was taken into custody after the ship returned to Galveston Monday morning. He is being held at the Galveston County Jail on a federal hold. Passengers have alleged that a husband and wife were arguing on Deck 10 Sunday night when the husband shoved his wife, causing her to fall, strike her head, and die. Other accounts suggest the woman may have been beaten. Neither version has been officially confirmed. Several passengers have also claimed that an infant was aboard with the couple, potentially leaving the child without either parent. The FBI is investigating the woman’s death as a suspected homicide. Authorities have not publicly confirmed her identity, her relationship to Watford, or the circumstances surrounding her death. Footage circulating online shows a man being escorted by law enforcement at the Port of Galveston. The MSC Seascape has since resumed its voyage. This investigation is developing. Video credit: Fox 26 Houston I Advertisement November 9, 2026

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους φίλους του επιβάτη αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Το MSC Seascape απέπλευσε εκ νέου από το Γκάλβεστον το απόγευμα της Δευτέρας, συνεχίζοντας την κρουαζιέρα του.

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Το MSC Seascape συγκαταλέγεται στα μεγάλα κρουαζιερόπλοια του στόλου της MSC Cruises και διαθέτει 2.270 καμπίνες, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 5.900 επιβάτες. Το πλήρωμά του αποτελείται από περισσότερα από 1.600 άτομα, τα οποία εξυπηρετούν τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Το πλοίο πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Καραϊβική, διάρκειας πέντε και επτά διανυκτερεύσεων, με αφετηρία το λιμάνι του Γκάλβεστον. Η συγκεκριμένη πόλη του Τέξας αποτελεί βάση των δρομολογίων του από τον Νοέμβριο του 2025, όταν το πλοίο μεταφέρθηκε εκεί από το Μαϊάμι.

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