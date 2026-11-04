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Ο δράστης επιτέθηκε στο θύμα με αιχμηρό αντικείμενο επειδή η νεαρή γυναίκα απέρριπτε επανειλημμένα τις ερωτικές του προσεγγίσεις.

Η 23χρονη κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά της σε κλινική λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστη κατά την επίθεση.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει αμέσως μετά την τέλεση του αποτρόπαιου εγκλήματος στον χώρο εργασίας της.

Το θύμα ήταν πτυχιούχος αστυνομικής έρευνας και στόχευε να ενταχθεί στις τάξεις της Εθνικής Αστυνομίας της Κολομβίας στο άμεσο μέλλον.

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Η 23χρονη Πάουλα Κάρλεϊ Κόκα Μούρσια στην Κολομβία δολοφονήθηκε βάναυσα από έναν 63χρονο άνδρα, ο οποίος δεν ήθελε να αποδεχτεί το γεγονός ότι η νεαρή κοπέλα τον είχε απορρίψει ερωτικά.

Το άγριο φονικό

Το έγκλημα σημειώθηκε την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, περίπου στις 12:40 το μεσημέρι, σε καφετέρια στον δήμο Πιντσότε, στην περιοχή Σανταντέρ της Κολομβίας, στο δεύτερο χιλιόμετρο του δρόμου που συνδέει τις πόλεις Σαν Χιλ και Σοκόρο.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 63χρονος προσπαθούσε εδώ και αρκετό καιρό να πείσει τη νεαρή γυναίκα να δημιουργήσουν σχέση. Ωστόσο, εκείνη είχε απορρίψει επανειλημμένα το ερωτικό του ενδιαφέρον, καθώς δεν επιθυμούσε να έχει κάποια σχέση μαζί του, ενώ ήδη διατηρούσε δεσμό με άλλον άνδρα.

🕯️ INDIGNACIÓN EN COLOMBIA: Un hombre de 63 años habría asesinado a Paula Carley Coca Murcia, una joven de apenas 23 años, porque ella no quería tener una relación sentimental con él. “Si no era para mí, no es para nadie más”, habría dicho el sujeto, según testigos, antes de atacarla con un arma cortopunzante mientras trabajaba en un café del municipio de Pinchote, Santander. El crimen ocurrió el domingo 1 de noviembre, aproximadamente a las 12:40 del mediodía, en el kilómetro 2 de la vía San Gil–Socorro. Según testimonios conocidos, el hombre llevaba tiempo intentando conquistarla, pero Paula rechazaba sus pretensiones sentimentales y tenía pareja. La joven fue trasladada de urgencia a una clínica de San Gil, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. El señalado agresor intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por la Policía. Paula se había graduado como tecnóloga en Investigación Policial y soñaba con ingresar a la Policía Nacional. Tenía proyectos, aspiraciones y toda una vida por delante. Su caso ha provocado indignación en Santander, donde familiares, amigos y ciudadanos exigen justicia. Una joven que simplemente no quería una relación sentimental terminó siendo víctima de una violencia que jamás debió ocurrir. November 3, 2026

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο 63χρονος, ενώ για λίγα λεπτά συζητά με την 23χρονη που είναι ξαπλωμένη σε μια αιώρα, ξαφνικά βγάζει το μαχαίρι και την καρφώνει στην κοιλιά. Τότε, η κοπέλα πετάγεται έντρομη ενώ βγάζει το παντελόνι της καθώς ήδη έχει γεμίσει με αίματα και λίγα δευτερόλεπτα μετά πέφτει λιπόθυμη. Την ίδια ώρα, ο δράστης πιάνεται από έναν άνδρα που ήταν στον χώρο.

Λίγο πριν από τη δολοφονική επίθεση, ο δράστης φέρεται να είπε μια φράση που αποτυπώνει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το κίνητρο της πράξης του.

«Αν δεν μπορεί να είναι δική μου, δεν θα είναι κανενός», φέρεται να δήλωσε ο 63χρονος, προτού επιτεθεί στην 23χρονη με αιχμηρό αντικείμενο την ώρα που εκείνη εργαζόταν στην καφετέρια.

Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κλινική της πόλης Σαν Χιλ, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή.

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Ωστόσο, τα τραύματά της αποδείχθηκαν θανατηφόρα και η Πάουλα υπέκυψε λίγο αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους που τη γνώριζαν.

Ο 63χρονος επιχείρησε να διαφύγει μετά την επίθεση, όμως αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Τα όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ

Η Πάουλα Κάρλεϊ Κόκα Μούρθια ήταν μια νέα γυναίκα με επαγγελματικές φιλοδοξίες και σχέδια για το μέλλον. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Αστυνομική Έρευνα, αποκτώντας σχετικό τεχνολογικό τίτλο σπουδών, και επιθυμούσε να ενταχθεί στις τάξεις της Εθνικής Αστυνομίας της Κολομβίας.

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Η επαγγελματική αποκατάσταση στον χώρο της αστυνόμευσης αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της, για τον οποίο είχε ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζεται. Η ζωή της, ωστόσο, διακόπηκε βίαια σε ηλικία μόλις 23 ετών, ενώ βρισκόταν στον χώρο εργασίας της.