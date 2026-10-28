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Η ταυτοποίηση προέκυψε από στοιχεία που αξιοποιήθηκαν μετά την πρόσφατη εξιχνίαση μιας άλλης υπόθεσης θύματος του ίδιου δράστη στην ίδια πολιτεία.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν τη σημασία της διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων για δεκαετίες, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η εξέλιξη της εγκληματολογικής επιστήμης στις ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Ο Μπάντι, ο οποίος εκτελέστηκε το 1989, είχε συνδεθεί με τουλάχιστον 30 δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της εγκληματικής του δράσης.

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Οι αρχές στη Γιούτα των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία DNA για να συνδέσουν τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Τεντ Μπάντι με τη δολοφονία μιας 17χρονης κοπέλας, της οποίας η σορός εντοπίστηκε από κυνηγούς πριν από 52 χρόνια.

Η Μελίσα Αν Σμιθ, κόρη ενός τοπικού αρχηγού της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στις 27 Οκτωβρίου 1974, φέροντας ίχνη βιασμού και βασανιστηρίων. Τον Απρίλιο, οι αρχές της Γιούτα ταυτοποίησαν την έφηβη Λόρα Αν Έιμ ως ένα ακόμη θύμα του Μπάντι.

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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως αναφέρει το BBC, αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια για να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης της Σμιθ.

Πριν από την εκτέλεσή του το 1989, ο Μπάντι είχε ομολογήσει τη δολοφονία δύο ακόμη έφηβων κοριτσιών στη Γιούτα. Έχει συνδεθεί με τουλάχιστον 30 δολοφονίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο αρχιφύλακας Μάικ Ρέινολντς, από την κομητεία της Γιούτα, δήλωσε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που αφορούν τον Μπάντι και εξετάζονται ακόμη στην πολιτεία. «Με κάθε υπόθεση που κλείνει, ας σβήσουμε τη μνήμη του Τεντ Μπάντι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σερίφης της κομητείας Σολτ Λέικ, Ρόζι Ριβέρα, πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αποτελεί μήνυμα για τα θύματα άλλων ανεξιχνίαστων υποθέσεων: «ότι υπάρχει ελπίδα». «Η εγκληματολογική επιστήμη εξελίσσεται καθημερινά και έχουμε τη δυνατότητα να επανεξετάζουμε αυτές τις υποθέσεις ξανά και ξανά», δήλωσε.

Επίσης, επαίνεσε τους αστυνομικούς επειδή διατήρησαν τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι αυτό «αναδεικνύει την ανάγκη διαφύλαξης των στοιχείων, ακόμη και όταν περνούν δεκαετίες».

Τον Απρίλιο, ο διευθυντής του Γραφείου Εγκληματολογικών Υπηρεσιών της Γιούτα δήλωσε στην εφημερίδα Salt Lake Tribune ότι στην πολιτεία εκκρεμούν 444 ανεξιχνίαστες υποθέσεις θανάτων, εκ των οποίων οι 258 αφορούν ανθρωποκτονίες.

Ο Μπάντι συγκαταλέγεται στους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους των ΗΠΑ και ξεκίνησε τη δράση του επιτιθέμενος σε θύματα σε διάφορα σημεία της περιοχής του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, στις ΗΠΑ. Συνήθιζε να προσεγγίζει γυναίκες σε δημόσιους χώρους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους χάρη στη γοητεία του ή προσποιούμενος κάποιον τραυματισμό και στη συνέχεια, τις παρέσυρε σε απομονωμένα μέρη και τις δολοφονούσε.

Συνελήφθη για πρώτη φορά το 1975 για την απαγωγή μιας γυναίκας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών. Ωστόσο, το 1977 απέδρασε, πηδώντας από το παράθυρο της βιβλιοθήκης της φυλακής. Εντοπίστηκε ξανά έπειτα από οκτώ ημέρες, αλλά απέδρασε εκ νέου, συνεχίζοντας τις δολοφονίες μέχρι τη σύλληψή του το 1978.