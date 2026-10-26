Πτώση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό κατέγραψε το MEGA Non Stop.

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Καλύτερη επίδοση- και καλύτερη εκπομπή- έκανε η Φαίη Σκορδά την Κυριακή με την τηλεθέαση να ανεβαίνει στο 10,5%. Ακριβώς απέναντι η Ιωάννα Μαλέσκου έπεσε στο 2,3%, και το MEGA Non Stop να κάνει πιο χαμηλό μέσο όρο (7,4%) σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Ο Νίκος Μάνεσης ανέβηκε στο 18% ενώ και η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ έπεσε στο 4,6%.

Την πιο αξιοσημείωτη πτώση σημείωσε η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη- στο καλύτερο της τέταρτο έκανε 4,3%.

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Χαμηλή επίδοση στο δυναμικό κοινό για την εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα».

Στο σύνολο κοινού, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε την πιο υψηλή τηλεθέαση (20%) και στη δεύτερη θέση βρέθηκε το πρωινό δίδυμο του ΣΚΑΪ ΜΕ 11%. Το For You του ΑΝΤ1 έκανε 10,3%, το MEGA Non Stop 8,1% και το «Μια Ελλάδα παρέα» ανέβηκε στο 5,1%.

Ο Νίκος Μάνεσης σημείωσε την πιο υψηλή τηλεθέαση και δυναμικό και στο σύνολο κοινού.

Στη μεσημεριανή ζώνη η τηλεθέαση έκανε τα δικά της… παιχνίδια: Πτώση στο κοινό 18-54 και για τη Ναταλία Γερμανού (10,8%) και για την Αναστασία Γιάμαλη (10,4%), σταθερό το Weekend Live (6,4%).

Εντύπωση προκαλεί ότι το μοναδικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων που έκανε διψήφια ποσοστά στο δυναμικό κοινό ήταν εκείνο του MEGA (13,9%), ενώ όλα τα τηλεπαιχνίδια έκαναν μονοψήφια ποσοστά με το Lingo του Νίκου Μουτσινά να πέφτει στο 6,3%.

Τηλεθέαση prime time: Το The Voice δέχτηκε πίεση από τις σειρές του STAR

Μπορεί το The Voice να σημείωσε τον υψηλότερο μέσο όρο το βράδυ της Κυριακής (17,8%), στο πρώτο ημίωρο προβολής όμως της σειράς «Τα φαντάσματα» το STAR βρέθηκε πιο ψηλά (μ.ο 12,7%). Διψήφια ποσοστά και για το IQ160 (12,4%), ενώ η ταξιδιωτική εκπομπή του Γιάννη Ζουγανέλη στο OPEN, «John και… Μέρη» έκανε 2,1%.