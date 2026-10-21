Οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση στη ζώνη προβολής τους.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρωινή ζώνη παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» να προηγείται στο δυναμικό κοινό, ενώ ο ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρωτιά στο σύνολο του κοινού.

Στη μεσημεριανή ζώνη κυριάρχησε ο Νίκος Ευαγγελάτος, ενώ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων ο ALPHA επικράτησε στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 18,2%.

Στην prime time ζώνη, η σειρά «Το σόι σου» του ALPHA συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ξεπερνώντας σημαντικά τον ανταγωνισμό στο δυναμικό κοινό.

Τέλος, το τηλεπαιχνίδι «The Chase» σημείωσε 16,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ αρκετές σειρές του ΑΝΤ1 κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Ανεβασμένη ήταν η τηλεθέαση στις ενημερωτικές εκπομπές το πρωί της Τρίτης: Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» προηγήθηκε στο κοινό 18-54 με 19,1% ενώ στο σύνολο κοινού ο ΣΚΑΪ πήρε οριακά την πρωτιά με 20,2%. Υψηλότερες πτήσεις για το Happy Day στο δυναμικό κοινό (16,2%) και πιο χαμηλές (5,8%) για το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Γιάννης Πιτταράς εξασφάλισαν άλλη μια πρωτιά στην τηλεθέαση για τον ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ έκανε την ανατροπή στην επόμενη ζώνη, αφού το δίδυμο Ντσούνου- Κούτρα πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση με 17,3% στο δυναμικό κοινό ενώ στο σύνολο ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά (18,7%).

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Η Κατερίνα Καινούργιου ακολούθησε με 13,9%, ο Γιώργος Λιάγκας έπεσε στο 9,1% ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβηκε στο 12,5%. Μικρή πτώση στην τηλεθέαση για τη Ζήνα Κουτσελίνη (7,6%) και ακόμη μεγαλύτερη για το δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου με 1,9% στο κοινό 18-54.

Στη μεσημεριανή ζώνη ο Πέτρος Κουσουλός σημείωσε 12,2%, ενώ το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου χάρισε διψήφιο ποσοστό στον ΣΚΑΪ (10,7%). Κυριάρχος της ζώνης του ο Νίκος Ευαγγελάτος με 23,1%, μόλις 4% για το «Κάτι ψήνεται» του ΑΝΤ1, άνοδος για το Cash or trash του STAR (12,1%).

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ο ALPHA κέρδισε την προτίμηση του δυναμικού κοινού με 18,2% (16,1% στο σύνολο) ενώ το STAR πέρασε μπροστά από το MEGA με 13,5% και 12,4% αντίστοιχα. Ο ΑΝΤ1 έπεσε πιο χαμηλά από τον ΣΚΑΪ με 6,5% και 6,8% αντίστοιχα.

Στα τηλεπαιχνίδια το δυναμικό κοινό προτίμησε το The Chase με τη Μαρία Μπεκατώρου (16,1%).

Η Μαρία Μπεκατώρου.

Τηλεθέαση prime time: Το «Σόι σου» και οι άλλοι

Ο μεγάλος πονοκέφαλος των υπόλοιπων καναλιών παραμένει η σειρά «Το σόι σου» του ALPHA, που προβάλλεται σε επανάληψη τα ξημερώματα, το μεσημέρι, μετά το κεντρικό δελτίο και τα νέα επεισόδια προβάλλονται στις εννέα το βράδυ: 22,5% σημείωσε στην Τρίτη στο δυναμικό κοινό, με το GNTM να ακολουθεί με 13,9%. Οι «Κόρες της Αρετής» έκαναν μέσο όρο 11,8%.

Η Μαριάννα Τουμασάτου σε σκηνή της σειράς «Οι κόρες της Αρετής».

Μονοψήφια ποσοστά για τις σειρές του ΑΝΤ1: 8,8% το «Κρίνο και Αγκάθι», 8% το «Ντέρτι», άνοδος για το «The 2night show» με 14,2% ενώ τις ίδια ώρα οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη έκαναν μόλις 3,8%.

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Ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Βίκυ Σταυροπούλου πρωταγωνιστούν στο «Κάμπινγκ».

Στο MEGA, το αδικημένο -λόγω.. Σογιού- «Κάμπινγκ» έκανε μέσο όρο 10% ενώ τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» κατάφεραν να πιάσουν διψήφιο ποσοστό (10,9%).

Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» συνεχίζουν την καλή πορεία τους στο σύνολο κοινού με 14,8%.

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