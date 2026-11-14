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Η Πάολα δήλωσε πως δεν έχει έρθει σε ρήξη με κανέναν, ενώ η Έλενα Παπαρίζου υπογράμμισε τον ροκ χαρακτήρα της και την αποφυγή συγκρούσεων.

Οι δύο καλλιτέχνιδες συμμετέχουν ως κριτές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και αναμένεται να εμφανιστούν μαζί στη γιορτή για την αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα.

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Άκρως… δυναμικά ξεκίνησε το The Voice το βράδυ του Σάββατου, αφού η Πάολα έκανε μια μια αναμενόμενη κίνηση προς την Έλενα Παπαρίζου τη στιγμή που έμπαιναν στο πλατό. Πιο συγκεκριμένα, η 44χρονη τραγουδίστρια πλησιάσε τη- συνομηλική της- συνάδελφό της και τη φίλησε στα χείλη, όχι μία άλλα τέσσερις φορές.

«Τέσσερα φιλιά» για εκείνους τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί» είπε η Πάολα με την Έλενα Παπαρίζου να ξεκαρδίζεται στα γέλια και να την αγκαλιάζει σφιχτά. «Θέλω να τους πω ότι η Παολάρα δεν πλακώνεται με κανέναν μάγκες.

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«Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ έχω καρδιά για να τσακωθώ ποτέ, με κανέναν» συμπλήρωσε η Έλενα Παπαρίζου κοιτάζοντας την Πάολα. «Μπορεί να είμαι λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά σαν άνθρωπος είμαι ροκ. Είμαι πιο ροκ και από τους ροκ».

Οι φήμες γύρω από τις «παγωμένες» σχέσεις των δύο coaches του The Voice είχαν ξεκινήσει πριν καν προβληθεί το πρώτο επεισόδιο στον αέρα καθώς στα αρχικά γυρίσματα, όπου η Πάολα ήταν σαφώς πιο αμήχανη, έδειχνε να έχει μεγαλύτερη οικειότητα με τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, τους οποίους γνώριζε καλύτερα.

Πάολα: Η πιο εκδηλωτική καλλιτέχνιδα στη σκηνή

Τα φιλιά στο στόμα με συναδέλφους της, άνδρες και γυναίκες, επάνω στη σκηνή είναι κάτι που συνηθίζει η Πάολα τα τελευταία χρόνια:«Το 95% όσων ακούτε για εμένα είναι ψέματα» έχει δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της ενώ η ίδια έχει καταφέρει να μείνει έξω από παρασκηνιακές κόντρες και διαμάχες.

Με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με τον Σάκη Ρουβά.

Με τον Στέλιο Ρόκκο.

Αυτή την εποχή η Πάολα εμφανίζεται με τον Δήμο Αναστασιάδη στο Hotel Music Hall ενώ η Έλενα Παπαρίζου θα ξεκινήσει σύντομα πρόβες με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο ολοκαίνουριο Cor στην Ιερά Οδό. Εκτός απρόοπτου, οι δύο τραγουδίστριες μαζί με τους άλλους δυο κριτές του The Voice, θα τραγουδήσουν στη μεγάλη γιορτή για την αλλαγή του χρόνου που διοργανώνει ο δήμος της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος.