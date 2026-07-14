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Η Έλενα Παπαρίζου χάρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καλοκαιρινής της περιοδείας, όταν διέκοψε για λίγο τη συναυλία της προκειμένου να αγκαλιάσει μια μικρή θαυμάστριά της που βρισκόταν στο κοινό.

Η τραγουδίστρια εντόπισε ανάμεσα στους θεατές τη μικρή Δήμητρα, η οποία κρατούσε ένα πανό αφιερωμένο στην αγαπημένη της ερμηνεύτρια. Συγκινημένη από την παρουσία της, κατέβηκε από τη σκηνή για να τη συναντήσει από κοντά και να της χαρίσει μια ζεστή αγκαλιά, σε μια στιγμή που καταγράφηκε από τους παρευρισκόμενους και έκανε γρήγορα τον γύρο των social media.

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Η Δήμητρα έχει δώσει τον δικό της δύσκολο αγώνα με σοβαρά προβλήματα υγείας και, όπως αποκάλυψε η ίδια η Έλενα Παπαρίζου, κατάφερε έπειτα από πολλές προσπάθειες και χειρουργεία να σταθεί ξανά στα πόδια της.

«Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να σηκωθεί από την καρέκλα», είπε η τραγουδίστρια, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της.

Στη συνέχεια την αγκάλιασε και της απηύθυνε λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό:

«Μπράβο, Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό, ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’ αγαπώ πολύ».

Λίγο αργότερα, η Έλενα Παπαρίζου διάβασε και το μήνυμα που είχε γράψει η μικρή θαυμάστριά της στο πανό που κρατούσε, συγκινώντας ακόμη περισσότερο το κοινό.

«Έλενά μου, είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας», έγραφε το πανό της Δήμητρας, με το κοινό να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα για την τρυφερή αυτή στιγμή.