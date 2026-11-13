Το The Voice του ΣΚΑΪ είναι το πιο πετυχημένο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της prime time ζώνης.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ καταγράφει σημαντική άνοδο στα νούμερα τηλεθέασης τη φετινή σεζόν, ενισχυμένος από επιτυχημένες επιλογές στον τομέα της ψυχαγωγίας και της μυθοπλασίας.

Η δημοφιλία του μουσικού προγράμματος The Voice οδήγησε στην παράταση των επεισοδίων του, ενώ το Survivor παραμένει εκτός του νέου τηλεοπτικού προγραμματισμού του σταθμού.

Παράλληλα, ο όμιλος του Γιάννη Αλαφούζου εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA για την τετραετία 2027–2031, επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια.

Οι αγώνες θα προβάλλονται μέσω της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV, ενώ επιλεγμένες αναμετρήσεις θα μεταδίδονται και από την ελεύθερη συχνότητα του καναλιού.

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Σημαντική άνοδο στα νούμερα τηλεθέασης σημειώνει ο ΣΚΑΪ στο σύνολο κοινού και στο δυναμικό κοινό 18-54, συνεχίζοντας να καταγράφει αξιοσημείωτη πορεία τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, με μία σειρά εύστοχων επιλογών κυρίως στον τομέα της ψυχαγωγίας αφού έτσι κι αλλιώς η ενημέρωση ήταν πάντα το «ισχυρό χαρτί» του.

Για το διάστημα 01/09/26 – 08/11/26, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζει αύξηση 2,9 ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο κοινού και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στο δυναμικό κοινό 18 – 54.Συγκεκριμένα ο ΣΚΑΪ έχει ανέβει στο 12,8% από 9,9% και 8,9% από 7,1% αντίστοιχα.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος σταθμός δίνει μεγάλη βάση στο σύνολο κοινού, σε αντίθεση με άλλους ανταγωνιστικούς σταθμούς που κάνουν τον σχεδιασμό τους γύρω από το λεγόμενο «δυναμικό» κοινό, το οποίο μάλιστα ακούγεται ότι στο επόμενο διάστημα θα διευρυνθεί μέχρι τα 59 έτη, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες.

ΣΚΑΪ: Περισσότερο The Voice, καθόλου Survivor

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η μεγάλη επιτυχία που συνεχίζει να σημείωνει το The Voice και τη φετινή σεζόν, οδήγησε του ιθύνοντες στην απόφαση να ζητήσουν από την Παραγωγή ακόμα περισσότερα επεισόδια. Αυτός είναι και ο λόγος που οι blind auditions συνεχίζονται ακόμα, ενώ όλα δείχνουν ότι το μουσικό talent show θα ολοκληρωθεί για πρώτη φορά στα τέλη του Γενάρη.

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Μέχρι πέρσι αυτό δεν μπορούσε να συμβεί αφού μετά τις γιορτές ξεκινούσε το Survivor, το οποίο πλέον μένει εκτός προγραματισμού. Σε αυτό φυσικά συνετέλεσε και το κερδισμένο στοίχημα της μυθοπλασίας με τη μεταγραφή της ομάδας του Ανδρέα Γεωργίου από το MEGA, του διδύμου Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου από την ΕΡΤ που κατάφερε να τριπλασιάσει τα ποσοστά στη ζώνη του αλλά και του Dragons’ Den του Σάκη Τανιμανίδη που «έκλεψε» από τον ΑΝΤ1.

Ο Σάκης Τανιμανίδης επέστρεψε δυναμικά στον ΣΚΑΪ.

Η τελευταία εξέλιξη όμως που προκάλεσε «σεισμό» στην εγχώρια τηλεοπτική αγορά ήταν ότι ο όμιλος του Γιάννη Αλαφούζου (ΣΚΑΪ / ΣΠΟΡ FM TV) προχώρησε σε μια ιστορική συμφωνία για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα, εξασφαλίζοντας τα πλήρη δικαιώματα μετάδοσης των τριών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA για την τετραετία 2027–2031.

Το πακέτο περιλαμβάνει το σύνολο των αγώνων του Champions League, του Europa League και του Conference League, που αντιστοιχούν σε περίπου 500 αναμετρήσεις ανά αγωνιστική περίοδο και σχεδόν 2.000 αγώνες συνολικά στην τετραετία. Το συνολικό οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας εκτιμάται ότι αγγίζει ή και ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 75–80 εκατ. ευρώ ετησίως).

Ο Γιάννης Αλαφούζος.

Οι αγώνες θα προβάλλονται μέσα από τη νέα συνδρομητική/ψηφιακή πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV, ενώ επιλεγμένες αναμετρήσεις θα μεταδίδονται και από την ελεύθερη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Η κίνηση αυτή ανατρέπει τις ισορροπίες στην ελληνική αθλητική τηλεόραση, καθώς ο όμιλος Αλαφούζου, έχοντας ήδη μπει δυναμικά στις αθλητικές μεταδόσεις μέσω του ΣΠΟΡ FM TV, αποκτά πλέον το πιο «εμπορικό» ποδοσφαιρικό προϊόν της Ευρώπης.