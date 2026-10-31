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Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε δύο επισκέψεις του γιου στο σπίτι του θύματος, τη μία εκ των οποίων δεν είχε αρχικά αναφέρει στις Αρχές.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι άκουσε έντονο καβγά και δυνατούς χτύπους από την κατοικία του 68χρονου το βράδυ πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Ιατροδικαστικά ευρήματα, όπως πτωματικές υποστάσεις στη ράχη και ίχνη υποδήματος, ενισχύουν το ενδεχόμενο μετακίνησης του θύματος μετά τον θάνατό του.

Ο γιος αρνείται την εμπλοκή του, αποδίδοντας την πράξη σε ανήλικους δράστες που είχαν διαπράξει διάρρηξη στο σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την δολοφονία του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες τον Αύγουστο του 2026. Ο γιος του, Αβραάμ Χατζίδης, κλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (31/10) να καταθέσει ως ύποπτος, καθώς νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα οδηγούν τις Αρχές σε περαιτέρω διερεύνηση της εμπλοκής του στην υπόθεση.

Νέα στοιχεία παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», φέρνοντας στο προσκήνιο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφονται δύο επισκέψεις του γιου στο σπίτι του πατέρα του, αλλά και μία μαρτυρία για έντονο καβγά που φέρεται να σημειώθηκε λίγο πριν από τον θάνατο του 68χρονου.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες, στις 30 Ιουλίου ο γιος εμφανίζεται να φτάνει στην κατοικία στις 19:23 και να αποχωρεί περίπου 17 λεπτά αργότερα. Ωστόσο, επιστρέφει στις 01:54 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, κρατώντας μία λευκή σακούλα, με την παραμονή του στον χώρο να διαρκεί μόλις έξι λεπτά. Κατά την αποχώρησή του δεν κρατά πλέον τη σακούλα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε μεταφέρει φαγητό στον πατέρα του, ενώ για την πρώτη επίσκεψη, την οποία δεν είχε αναφέρει αρχικά στις Αρχές, επικαλέστηκε κενά μνήμης, τα οποία συνέδεσε με προβλήματα υγείας.

Δολοφονία 68χρονου στις Σέρρες: Η μαρτυρία για τον έντονο καβγά και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σημαντική διάσταση στην έρευνα δίνει και η μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι το προηγούμενο διάστημα ακούγονταν συχνά φωνές από το σπίτι του 68χρονου. Μάλιστα, όπως περιέγραψε, τη νύχτα της Πέμπτης σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονος καβγάς, ενώ ακούστηκαν και δυνατοί χτύποι. Η ίδια, ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό της κατοικίας.

Ερωτήματα προκύπτουν και από τα ιατροδικαστικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή. Συγκεκριμένα, στη σορό εντοπίστηκαν πτωματικές υποστάσεις στη ράχη, στοιχείο που φέρεται να εγείρει το ενδεχόμενο μετακίνησής της μετά τον θάνατο. Επιπλέον, καταγράφηκε μεταθανάτιο εντύπωμα που παραπέμπει σε σόλα υποδήματος, ενώ το στομάχι του 68χρονου βρέθηκε κενό περιεχομένου.

Τι υποστηρίζει ο γιος του 68χρονου

Από την πλευρά του, ο Αβραάμ Χατζίδης εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι πίσω από τη δολοφονία του πατέρα του βρίσκονται ανήλικοι, οι οποίοι είχαν διαρρήξει το σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα, αφαιρώντας το ποσό των έξι ευρώ. Οι ανήλικοι είχαν ομολογήσει τη διάρρηξη και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

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Ο συνήγορός του, Ιωάννης Γιάντσιος, διευκρίνισε ότι ο εντολέας του θα καταθέσει ανωμοτί, ενώ πρόκειται να καταθέσει και γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του. Παράλληλα, σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως στο πλαίσιό της έχουν εξεταστεί και άλλα πρόσωπα ως ύποπτοι.

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

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