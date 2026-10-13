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Η κατηγορούμενη ακολούθησε το θύμα σε κοντινή απόσταση και του επιτέθηκε, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της επίθεσης.

Μετά το συμβάν, η Ντέι ισχυρίστηκε αρχικά αυτοάμυνα και στη συνέχεια ατύχημα κατά το μαγείρεμα, προκαλώντας τη σύλληψή της στο νοσοκομείο.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον θάνατο του 50χρονου από πολλαπλά τραύματα, εντοπίζοντας μάλιστα τμήμα της λεπίδας στο κρανίο του θύματος.

Οι αρχές απήγγειλαν στην 32χρονη κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και η ίδια παραμένει προφυλακισμένη μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης της.

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Με 13 μαχαιρίες σκότωσε έναν 50χρονο άνδρα μια 32χρονη τρανς αφού την κορόιδεψε επιεδή πήγε στις γυναικείες τουαλέτες σε υποκατάστημα των MacDonald’s.

Η Κέλι Ντέι, όπως αναφέρει η Chicago Tribune ήταν μαζί με την σύντορφό της και τον 7χρονο θετό γιό της στο την περασμένη Τετάρτη όταν προχώρησε στην άγρια δολοφονία.

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Σύμφωνα με τον βοηθό εισαγγελέα Σάρα Γκργκόροβιτς, το θύμα – ο Λάρι Γιάνγκ σχολίασε το φύλο της Ντέι όταν την πλησίασε στον δρόμο, με αποτέλεσμα η 31χρονη να αρχίσει να διαπληκτίζεται μαζί του, ενώ η σύντροφός της προσπαθούσε να την απομακρύνει.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού ο Γιανγκ φέρεται να έσπρωξε την Ντέι πριν να κατευθυνθεί σε κοντινό βενζινάδικο, ενώ έλεγε στην σύντροφό της ότι δεν ήθελε να αφήνει τους «νταήδες» να τη χλευάζουν για την επιλογή της χωρίς να έχουν συνέπειες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, ακολούθησε τον Γιανγκ και ξεκίνησε νέο καβγά με βίντεο από κάμερες ασφαλείας να την έχουν καταγράψει να κρατά ένα μαχαίρι ενώ ο 50χρονος ήταν πεσμένος στο έδαφος.

Μετά φαίνεται να τον μαχαίρωσε 13 φορές στο κεφάλι, στον λαιμό και στα χέρια.

Μετά την επίθεση η 32χρονη Ντέι κάλεσε τις αρχές ισχυριζόμενη ότι είχε τραυματιστεί ενώ προσπαθούσε να προστατευτεί από έναν «ανώμαλο» αλλά φέρεται να έφυγε από το σημείο αφού πέταξε το μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα από αστυνομικούς, με ένα τμήμα της λεπίδας να λείπει.

In Chicago, 32 year old Kelly Day faces first-degree murder charges after a verbal dispute escalated into the fatal stabbing of 50 year old Larry Young in front of Day’s 7 year old stepson. Despite claims of self defense, prosecutors allege Day pursued the victim across the street to carry out the attack following an argument. If someone cannot walk down the street with their family without resorting to lethal violence over a verbal dispute, they belong behind bars for the rest of their life. Deescalating a situation is entirely possible, but instead, an argument turned into a tragedy because of uncontrolled rage. Advertisement October 12, 2026

Σε επόμενο τηλεφώνημα στις αρχές η Ντέι παρουσίασε νέα εκδοχή υποστηρίζοντας ότι είχε κοπεί ενώ μαγείρευε με αστυνομικούς να τη συλλαμβάνουν στο νοσοκομείο στο οποίο είχε μεταβεί για τις πρώτες βοήθειες μετά από κόψιμο στο δάχτυλό της.

Μετά τη σύλληψή της, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Ντέι υποστήριξε ότι ο Γιανγκ χρησιμοποίησε έναν ομοφοβικό υβριστικό χαρακτηρισμό, έκανε μια χειρονομία σαν να κρατούσε όπλο και απείλησε ότι θα έβαζε κάποιον να τη δείρει.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο 50χρονος άνδρας πέθανε από πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο με την άκρη της μεταλλικής λεπίδας να εντοπίζεται στο κρανίο του, σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας Κουκ.

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Στην Ντέι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης της.