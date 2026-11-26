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Ο άνδρας φέρεται να δολοφονήθηκε μετά από συμπλοκή με δύο αγνώστους, τους οποίους βρήκε στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη σύζυγο του θύματος και τους δύο άνδρες, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για νεκροψία.

Κατά τη διάρκεια της προσαγωγής των υπόπτων, συγγενείς του θύματος επιχείρησαν να επιτεθούν σε έναν από τους συλληφθέντες, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναζητώντας τα κίνητρα των δραστών.

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Επιχειρηματίας στην Τουρκία βρήκε βίαιο θάνατο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τα χέρια δεμένα με σχοινί και σημάδια άγριου ξυλοδαρμού.

Η άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με τη Milliyet, ο 49χρονος Φεντάι Καραγκιόζ, οικοδόμος και ιδιοκτήτης επιχείρησης μαρμάρων, φέρεται να επέστρεψε νωρίτερα από προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι και να βρήκε τη σύζυγό του μαζί με δύο άλλους άνδρες στο σπίτι τους, στη συνοικία Αλπαρσλάν, στην περιοχή Μερκεζεφέντι του Ντενιζλί. Ακολούθησε άγριος καβγάς, ο οποίος φέρεται να κατέληξε στη δολοφονία του.

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Γείτονες, οι οποίοι άκουσαν έντονους θορύβους και ήχους συμπλοκής να προέρχονται από την κατοικία, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, καθώς κανείς δεν τους άνοιγε την πόρτα, αναγκάστηκαν να εισέλθουν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά.

Στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπισαν τον 49χρονο Καραγκιόζ πεσμένο και ακίνητο, με τα χέρια του δεμένα με σχοινί και εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού. Στο σημείο κλήθηκαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο καβγάς που κατέληξε σε άγριο φονικό

Μπαίνοντας στο σπίτι του, ο επιχειρηματίας φέρεται να αντίκρισε τη σύζυγό του, Ασιγιέ Καραγκιόζ, μαζί με δύο άνδρες. Ο 49χρονος φέρεται να άρχισε να διαπληκτίζεται με τους δύο άνδρες, τους οποίους συνάντησε στο σαλόνι της κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο επιχειρηματίας φέρεται να ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και στη συνέχεια να στραγγαλίστηκε από τους δύο άνδρες, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα χέρια του είχαν δεθεί με σχοινί.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη σύζυγο του 49χρονου και τους δύο άνδρες που φέρονται να βρίσκονταν στην κατοικία. Ένταση επικράτησε όταν συγγενείς του Καραγκιόζ αντέδρασαν στη θέα ενός εκ των συλληφθέντων και επιχείρησαν να τον λιντσάρουν.

Οι αστυνομικοί παρενέβησαν άμεσα, εμποδίζοντας τους συγγενείς του θύματος να επιτεθούν στον ύποπτο και αποτρέποντας την κλιμάκωση του επεισοδίου.

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Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας στον χώρο του εγκλήματος από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, η σορός του Φεντάι Καραγκιόζ μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της περιφερειακής διεύθυνσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Ντενιζλί, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος κατοικιών, προκειμένου να προσδιορίσουν τις ώρες άφιξης και αποχώρησης των υπόπτων από το σπίτι την ημέρα της δολοφονίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, το κίνητρο της δολοφονίας και τον βαθμό εμπλοκής καθενός από τους τρεις συλληφθέντες.

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