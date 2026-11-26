Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 65χρονος Τζον Άνσλοου δολοφόνησε την 36χρονη Τσέρις Μπέιλι στη Βρετανία, αφού προσποιήθηκε τον ανάπηρο για να τον μεταφέρει η γυναίκα στο σπίτι του.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης μετέφερε τη σορό της 36χρονης σε κανάλι με τη βοήθεια της κόρης του, Χέιλι-Μαρί Φέργκιουσον.

Το δικαστήριο έκρινε τον Άνσλοου ένοχο για τον φόνο και του επέβαλε ελάχιστη ποινή κάθειρξης 26 ετών για το έγκλημα.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τον δράστη ικανό άνδρα, επισημαίνοντας ότι το αναπηρικό αμαξίδιο αποτελούσε απλώς ένα θεατρικό βοήθημα για την προσέγγιση του θύματος.

Η οικογένεια της άτυχης μητέρας εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια, τονίζοντας το κενό που αφήνει πίσω της στην ανατροφή του παιδιού της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αν και η Τσέρις Μπέλι ήθελε να βοηθήσει έναν άνθρωπο σε ανάγκη, η καλοσύνη της «πληρώθηκε» με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο «ανάπηρος» που της ζήτησε βοήθεια, ήταν αυτός που τη δολοφόνησε. Στην πραγματικότητα, ο 65χρονος Τζον Άνσλοου παρίστανε τον έχοντα κινητικά προβλήματα, ζητώντας από τη μητέρα ενός παιδιού να σπρώξει το αναπηρικό του αμαξίδιο μέχρι το σπίτι του, όπου βρήκε τραγικό θάνατο.

Άγρια δολοφονία στη Βρετανία με θύμα μία 36χρονη

Η δολοφονία της 36χρονης Τσέρις Μπέιλι σημειώθηκε στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ο δράστης, της ζήτησε να σπρώξει το αναπηρικό του αμαξίδιο μέχρι το σπίτι του. Η γυναίκα αμέσως ανταποκρίθηκε, χωρίς να ξέρει ότι αυτές θα ήταν οι τελευταίες στιγμές της. Ο δράστης, αφού το θύμα τον πήγε σπίτι του, της έσπασε το σαγόνι και της προκάλεσε τραύματα στα γεννητικά της όργανα πριν τη σκοτώσει.

Advertisement

Advertisement

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Σεπτεμβρίου πέρυσι έδειχναν τον Άνσλοου να περπατάει χωρίς βοήθεια δίπλα στην κόρη του, Χέιλι-Μαρί Φέργκιουσον καθώς έσπρωχναν το αναπηρικό του αμαξίδιο – πάνω στο οποίο βρισκόταν η σορός της άτυχης Τσέρις.

Οι δύο τους άφησαν το άψυχο σώμα σε ένα κανάλι στα ανοιχτά της οδού Ράιντερς Γκριν στο Γουέστ Μπρόμιτς στην Βρετανία.

Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον Άνσλοου (βέλος 2) και την Φέργκιουσον (βέλος 1) να βαδίζουν γρήγορα, χρησιμοποιώντας το αναπηρικό αμαξίδιό του για να μεταφέρουν τη σορό της 36χρονης μητέρας σε ένα κανάλι

Ο Άνσλοου κρίθηκε ένοχος για φόνο τον Σεπτέμβριο, αφού οι ένορκοι άκουσαν πώς γνώρισε τυχαία την Τσέρις στο Γκρέιτ Μπριτζ. Το πτώμα της 36χρονης, το οποίο ήταν ντυμένο με ανδρικά ρούχα, βρέθηκε στο κανάλι στις 7 Οκτωβρίου 2025.

A convicted rapist murdered a mother-of-one, stripped her naked, tied her to paving slabs and dumped her in a canal with the help of his own daughter. And used the same wheelchair he had previously been pushed around in by his victim.

Στο Πρωτοδικείο του Worcester την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, ο δικαστής Simon Drew KC δήλωσε ότι ο Anslow, από το West Bromwich, ήταν ένας «δυνατός, γυμνασμένος και ικανός» άνδρας, και ότι η αναπηρική καρέκλα του φαινόταν να είναι «κυρίως ένα θεατρικό βοήθημα».

Ο 65χρονος καταδικάστηκε σε ελάχιστη ποινή 26 ετών, ενώ ο δικαστής ανέφερε ότι έλαβε υπόψη το ιστορικό σοβαρών σεξουαλικών κακοποιήσεων του Άνσλοου, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων καταδικών για βιασμούς κοριτσιών ηλικίας 14 και 15 ετών υπό την απειλή μαχαιριού, το 1996 και το 2002.

Advertisement

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για αναστολή ποινής μέχρι να φτάσει περίπου τα 90 έτη.

Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά την έκδοση της ποινής, η οικογένεια του θύματος ανέφερε: «Περιμέναμε πολύ καιρό αυτή τη μέρα, κουβαλώντας έναν πόνο που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να κουβαλάει. Σε όλη αυτή την πορεία, στεκόμασταν ενωμένοι για τη Chereiss. Τις ημέρες που κάποιος από εμάς δυσκολευόταν, οι υπόλοιποι τον στηρίζαμε και έτσι καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.

Και συμπλήρωσαν οι συγγενείς: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους στήριξαν την οικογένειά μας και είχαν τη Chereiss στις σκέψεις τους. Κάθε μήνυμα, κάθε ευγενική λέξη και κάθε πράξη υποστήριξης σήμαινε περισσότερα από ό,τι πιθανώς συνειδητοποιούν οι άνθρωποι».

Advertisement

Η οικογένεια πρόσθεσε για την αγαπημένη τους: «Η Chereiss ήταν μια πολύ αγαπημένη κόρη, αδελφή, μητέρα, θεία, εγγονή και φίλη, αλλά αυτές οι λέξεις από μόνες τους δεν θα μπορούσαν ποτέ να εξηγήσουν τι σήμαινε για εμάς. Το πιο σπαρακτικό από όλα είναι ότι ο μικρός γιος της στερήθηκε το δικαίωμα να μεγαλώσει με τη μαμά του δίπλα του. Θα φροντίσουμε να μεγαλώσει γνωρίζοντας ακριβώς ποια ήταν, πόσο πολύ τον λάτρευε και πόσο έντονα την αγαπούσαν».

Μάλιστα, η οικογένεια της 36χρονη χαρακτήρισε τον 65χρονο ως «κακό» άνθρωπο και «τέρας».

Ο δικαστής αναφέρθηκε σε ορισμένα στοιχεία των αποδεικτικών στοιχείων κάνοντας λόγο για «μακάβρια και σοκαριστικά» ευρήματα. Επίσης ασχολήθηκε και με την κόρη του 65χρονου, λέγοντας ότι η Φέργκιουσον είχε «ντυθεί ως η θεία Πολ» για να παρευρεθεί σε μια βραδιά με θέμα τη σειρά «Peaky Blinders» στο Κόβεντρι, μόλις λίγες ώρες πριν βοηθήσει τον πατέρα της στη μεταφορά της σορού στο κανάλι.

Advertisement

Ο δικαστής αναφέρθηκε στην παρουσία της Φέργκιουσον στη βραδιά «Peaky Blinders» λέγοντάς της: «Οι φωτογραφίες που δημοσιεύσατε στο Facebook σας έδειχναν να χαμογελάτε στην κάμερα και να διασκεδάζετε».