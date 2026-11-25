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Η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία (RAF) μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε υπόστεγα και καταφύγια κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να τα προστατεύσει από πιθανές απειλές από drones, ανέφεραν βρετανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Η εφημερίδα «The Times» και το «Sky News», τα οποία ανέφεραν τα μέτρα χωρίς να αναφέρουν πηγές, ανέφεραν επίσης ότι περιλαμβάνονται σχέδια για τη χρήση δικτύων κατά των drones, προκειμένου να προστατευθούν τα εκτεθειμένα αεροσκάφη.

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BREAKING: The Royal Air Force is moving aircraft to hangars and hardened shelters at night to protect them from possible drone threats, it is understood Sky’s @DeborahHaynes has the latest https://t.co/lY6lqXXxaz https://t.co/hADvGx1Qb2 — Sky News (@SkyNews) November 25, 2026

Το Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις αναφορές.

Οι αναφορές αυτές ήρθαν μετά την προειδοποίηση που εξέδωσαν την Τρίτη το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών MI5 σχετικά με την αυξημένη απειλή σαμποτάζ από τη Ρωσία, καθώς και μετά από φαινομενικά περιστατικά που συνδέονται με το Ιράν σε στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε σε «υποψία μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας drone» στη βάση RAF Lakenheath, λίγες μόνο ημέρες αφότου οι ΗΠΑ είχαν μεταφέρει αεροσκάφη ανεφοδιασμού από άλλη αεροπορική βάση στη RAF Lakenheath.

Τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια απειλή που συνδέεται με το Ιράν είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση αμερικανικών βομβαρδιστικών B-1 από μια άλλη βρετανική αεροπορική βάση, τη RAF Fairford, μετά από ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στο Fairford μετά από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα γύρω από τη βάση, ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να συνδέεται με το Ιράν.