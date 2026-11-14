Έληξε ο συναγερμός στη Βρετανία: Τι συνέβη στην αμερικανική αεροπορική βάση - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έληξε ο συναγερμός στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath στη Βρετανία, μετά από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στις εγκαταστάσεις.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε αεροσκάφη και υποδομές, ενώ το προσωπικό της βάσης έλαβε οδηγίες για ασφαλή παραμονή σε προστατευμένους χώρους.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της προέλευσης και της ταυτότητας των drones, καθώς το περιστατικό συνέβη σε περίοδο αυξημένης επιφυλακής για τις αμερικανικές βάσεις.

Παρά τη λήξη της έκτακτης ανάγκης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνδέεται με ευρύτερες απειλές ασφαλείας ή ξένα κράτη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Γράφουν Βάσω Σγούρδου και Τέρενς Κουίκ

Έληξε ο συναγερμός στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath, στην ανατολική Βρετανία, μετά την κινητοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων ασφαλείας εξαιτίας αναφορών για ύποπτη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Advertisement

Advertisement

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό έχει ολοκληρωθεί, ενώ η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε αεροσκάφη και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η λήξη του συναγερμού αποτελεί τη σημαντικότερη νέα εξέλιξη μετά τις δραματικές πληροφορίες της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, όταν στρατιωτικοί και προσωπικό της βάσης διατάχθηκαν να καταφύγουν σε προστατευμένους χώρους.

Ωστόσο, η έρευνα για την ταυτότητα και την προέλευση των ύποπτων drones συνεχίζεται.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας προηγούμενων περιστατικών ασφαλείας σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας και πληροφοριών για πιθανές απειλές που αποδίδονται στο Ιράν.

BBC και Sky News: Η επίσημη επιβεβαίωση ότι έληξε το περιστατικό

Σύμφωνα με το BBC, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ο συναγερμός στη RAF Lakenheath έληξε και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συνεργάζονται με την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Advertisement

Το Sky News, που είχε αποκαλύψει την αρχική κινητοποίηση, μετέδωσε ότι το προσωπικό είχε λάβει επείγουσα ειδοποίηση με την οδηγία «shelter in place», δηλαδή να παραμείνει σε ασφαλείς χώρους.

Η ειδοποίηση έφερε την ένδειξη «REAL WORLD», διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για άσκηση.

Η δημοσιογράφος Deborah Haynes, επικεφαλής του αμυντικού ρεπορτάζ του Sky News, ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί είχαν διαταχθεί να μετακινηθούν αμέσως στους πλησιέστερους προστατευμένους χώρους.

Advertisement

Εκπρόσωπος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones.

Δεν ανακοινώθηκε εάν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν ή εξουδετερώθηκαν ούτε ποιος τα χειριζόταν.

Ο Βρετανός βουλευτής Nick Timothy, στην εκλογική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η βάση, ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τις αρμόδιες αρχές πως το περιστατικό είχε λήξει και δεν υπήρχε απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Advertisement

Reuters: Δεν υπήρξαν ζημιές – Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα

Το Reuters μετέδωσε την επιβεβαίωση των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές.

Η RAF Lakenheath φιλοξενεί την 48η Πτέρυγα Μαχητικών της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Advertisement

Η βάση διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle και F-35A Lightning II και υποστηρίζει επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Advertisement

Η σημασία της εξηγεί γιατί ακόμη και η αναφορά ύποπτης δραστηριότητας drones αντιμετωπίζεται με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το Reuters επισημαίνει ότι το νέο περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής στις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας.

Οι μετακινήσεις αμερικανικών αεροσκαφών λίγες ημέρες νωρίτερα

Advertisement

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι μετακινήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών που είχαν πραγματοποιηθεί από τη γειτονική βάση RAF Mildenhall.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, της Washington Post και του Reuters, περισσότερα από δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη μεταφέρθηκαν σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν δέκα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker.

Τέσσερα κατευθύνθηκαν στη γερμανική βάση Spangdahlem, ένα στη Ramstein, τέσσερα στην ισπανική βάση Morón και ένα στη Σκωτία.

Παράλληλα, αεροσκάφη τύπου Osprey μετακινήθηκαν από τη Mildenhall στη Lakenheath.

Οι μετακινήσεις είχαν προηγηθεί του συναγερμού της Παρασκευής.

Wall Street Journal και Guardian: Οι πληροφορίες για ιρανική απειλή

Η αμερικανική Wall Street Journal και η βρετανική Guardian είχαν δημοσιεύσει πληροφορίες για αυξημένη επιφυλακή στις αμερικανικές βάσεις της Βρετανίας εξαιτίας πιθανής απειλής που αποδιδόταν στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι βάσεις RAF Lakenheath και RAF Mildenhall είχαν τεθεί σε επίπεδο προστασίας FPCON Charlie.

Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ενεργοποιείται όταν υπάρχουν πληροφορίες ή περιστατικά που υποδηλώνουν αυξημένη πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας.

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε σχέση της ύποπτης δραστηριότητας drones στη Lakenheath με το Ιράν.

Η αναφορά προηγούμενων απειλών δεν αποτελεί απόδειξη ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Associated Press: Στο μικροσκόπιο και η RAF Fairford

Το Associated Press συνδέει τη γενικότερη ανησυχία για την ασφάλεια των αμερικανικών βάσεων με προηγούμενη υπόθεση στη RAF Fairford.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τουλάχιστον τρεις άνδρες έχουν κατηγορηθεί για σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον της συγκεκριμένης στρατιωτικής εγκατάστασης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει κινητοποίηση των βρετανικών αρχών και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η RAF Fairford αποτελεί σημαντική βάση υποστήριξης αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών στην Ευρώπη.

Οι έρευνες για την υπόθεση αυτή είναι ανεξάρτητες από το περιστατικό της RAF Lakenheath.

Η Βρετανία ενισχύει την άμυνα απέναντι στα drones

Μία ημέρα πριν από τον συναγερμό, στις 12 Νοεμβρίου, η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει στη Βουλή νέα μέτρα προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επενδύσεις 470 εκατομμυρίων λιρών σε τεχνολογίες και υποδομές ασφαλείας μέσα στην επόμενη τετραετία.

Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις άνω των 750 εκατομμυρίων λιρών σε συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μικρής εμβέλειας.

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης επέκταση των περιορισμένων εναέριων ζωνών γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενίσχυση των δυνατοτήτων εντοπισμού ύποπτων drones.

Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας στρατιωτικών υποδομών και δεν ανακοινώθηκαν ως άμεση απάντηση στο περιστατικό της Παρασκευής.

Καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση με την αεροπορική κρίση στις ΗΠΑ

Ο συναγερμός στη Βρετανία συνέπεσε χρονικά με τη σοβαρή διακοπή των επικοινωνιών της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία προκάλεσε πανεθνική αναστολή απογειώσεων.

Η σύμπτωση προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο συντονισμένης κακόβουλης ενέργειας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν τα δύο περιστατικά.

Η κρίση της FAA αφορά τη λειτουργία των επικοινωνιών πολιτικής αεροπορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο συναγερμός στη RAF Lakenheath αφορά την ασφάλεια στρατιωτικής εγκατάστασης στη Βρετανία.

Οι δύο υποθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά.

Έληξε ο συναγερμός, όχι όμως και τα ερωτήματα

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι ο συναγερμός στην αμερικανική βάση RAF Lakenheath έληξε χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές.

Το προσωπικό δεν βρίσκεται πλέον υπό την έκτακτη εντολή καταφυγής που είχε εκδοθεί το βράδυ της Παρασκευής.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποιος βρισκόταν πίσω από την ύποπτη δραστηριότητα των drones και εάν επρόκειτο για απόπειρα παρακολούθησης, δοκιμή των μέτρων ασφαλείας ή κάποια άλλη ενέργεια.

Οι βρετανικές και αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να συνεργάζονται για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η λήξη του συναγερμού αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη.

Δεν σημαίνει, όμως, ότι έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα για την ασφάλεια των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βρετανία.