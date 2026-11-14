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Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν ζημιές σε προσωπικό, αεροσκάφη ή εγκαταστάσεις της βάσης.

Οι αρμόδιες αρχές κήρυξαν τη λήξη του συναγερμού, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τον τοπικό πληθυσμό.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βρετανία, λόγω προηγούμενων μετακινήσεων αεροσκαφών και πληροφοριών για πιθανές απειλές.

Προς το παρόν, δεν έχει αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ των drones και προγενέστερων περιστατικών ασφαλείας.

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Γράφουν Βάσω Σγούρδου και Τέρενς Κουίκ

Το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στρατιωτικό προσωπικό στην αεροπορική βάση RAF Lakenheath, στην κομητεία Suffolk της ανατολικής Βρετανίας, έλαβε εντολή να καταφύγει σε ασφαλείς χώρους, εξαιτίας ύποπτης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

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Η είδηση μεταδόθηκε από το βρετανικό Sky News και επιβεβαιώθηκε από το Reuters και το Associated Press.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση εκπροσώπου της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι δυνάμεις ασφαλείας της βάσης κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν πιθανή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones.

Η ίδια ανακοίνωση διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν στρατιωτικοί, αεροσκάφη ή εγκαταστάσεις.

BREAKING: US Air Force reports "suspected unauthorised drone activity" at RAF Lakenheath, in Suffolk. https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/ZWkgu3BbMJ — Sky News (@SkyNews) November 13, 2026

Sky News: Εντολή στους στρατιωτικούς να αναζητήσουν καταφύγιο

Η δημοσιογράφος Deborah Haynes, επικεφαλής του αμυντικού και στρατιωτικού ρεπορτάζ του Sky News, αποκάλυψε ότι το προσωπικό της βάσης έλαβε επείγουσα ειδοποίηση με την ένδειξη «REAL WORLD», δηλαδή ότι επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό και όχι για άσκηση.

Η οδηγία ήταν σαφής: οι στρατιωτικοί έπρεπε να μετακινηθούν στον πλησιέστερο ασφαλή χώρο και να παραμείνουν εκεί.

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Ο Βρετανός βουλευτής Nick Timothy, ο οποίος επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές, ανέφερε αργότερα ότι το περιστατικό είχε λήξει και ότι δεν υπήρχε απειλή για τον τοπικό πληθυσμό.

🔴 The U.S. Air Force confirmed it responded to suspected unauthorized drone activity at RAF Lakenheath, UK, following reports of sirens sounding at the base. https://t.co/n0wsUbP4SL — Open Source Intelligence (@news_by_pw) November 13, 2026

Reuters: Είχαν προηγηθεί μετακινήσεις αμερικανικών αεροσκαφών

Το Reuters συνδέει χρονικά τον νέο συναγερμό με την αυξημένη επιφυλακή στις αμερικανικές βάσεις της Βρετανίας τις τελευταίες εβδομάδες.

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Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, περισσότερα από δώδεκα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν απομακρυνθεί από τη γειτονική βάση RAF Mildenhall.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων που εξέτασαν το CNN και η Washington Post, δέκα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις.

Τέσσερα κατευθύνθηκαν στη βάση Spangdahlem της Γερμανίας, ένα στη Ramstein, τέσσερα στην ισπανική βάση Morón και ένα στη Σκωτία.

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Παράλληλα, μετακινήθηκαν και αεροσκάφη τύπου Osprey, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν στη RAF Lakenheath.

US personnel told to take shelter at RAF Lakenheath, a major base hosting American forces in the UK, following "suspected unauthorised drone activity".



Simultaneously, suspected drones spotted over RAF Marham, 22 miles apart.



Strange goings on tonight. pic.twitter.com/Or0GNmULgh — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) November 13, 2026

CNN, Wall Street Journal και Guardian: Οι πληροφορίες για ιρανική απειλή

Το αμερικανικό CNN, επικαλούμενο πηγή με γνώση των πληροφοριών ασφαλείας, ανέφερε ότι η μετακίνηση των αεροσκαφών από τη Mildenhall πραγματοποιήθηκε μετά από απειλή που αποδιδόταν στο Ιράν και είχε αξιολογηθεί ως αξιόπιστη.

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Η Wall Street Journal είχε επίσης μεταδώσει πληροφορίες για πιθανή ιρανική απειλή εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

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Η βρετανική Guardian αναφέρει ότι οι βάσεις Mildenhall και Lakenheath είχαν τεθεί σε επίπεδο συναγερμού FPCON Charlie, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο προστασίας των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Πρόκειται για κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, όταν υπάρχουν πληροφορίες που υποδηλώνουν πιθανή τρομοκρατική ενέργεια ή στοχοποίηση εγκαταστάσεων.

Η Guardian υπενθυμίζει ακόμη ότι τον Οκτώβριο είχαν απομακρυνθεί αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 από τη βάση RAF Fairford, μετά από προηγούμενο περιστατικό ασφαλείας που είχε συνδεθεί με υποψίες για δραστηριότητα υπέρ του Ιράν.

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Οι βρετανικές αρχές είχαν προχωρήσει σε συλλήψεις και απαγγελία κατηγοριών στο πλαίσιο εκείνης της υπόθεσης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι τα ύποπτα drones της Παρασκευής στη Lakenheath συνδέονται με το Ιράν ή με τα προηγούμενα περιστατικά.

Associated Press: Αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των βάσεων

Το Associated Press εντάσσει το νέο περιστατικό σε μια ευρύτερη σειρά ανησυχιών για την ασφάλεια των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βρετανία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεργάζονται με τις βρετανικές αρχές για την προστασία του προσωπικού, των οικογενειών των στρατιωτικών και των κρίσιμων υποδομών.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η RAF Lakenheath αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Ευρώπη.

Δύο συναγερμοί την ίδια ημέρα – Υπάρχει σύνδεση;

Η χρονική σύμπτωση της αναστάτωσης στις πολιτικές αερομεταφορές των ΗΠΑ με τον στρατιωτικό συναγερμό στη Βρετανία προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Ωστόσο, υπάρχει μια ουσιαστική διευκρίνιση.

Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιβεβαιωμένο στοιχείο που να συνδέει τη βλάβη στις επικοινωνίες της FAA με την ύποπτη δραστηριότητα drones στην αμερικανική βάση της Βρετανίας.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά, τα οποία εξετάζονται από διαφορετικές αρμόδιες αρχές.

Το βέβαιο είναι ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο σοβαρές προκλήσεις: την αξιοπιστία των συστημάτων πολιτικής αεροπορίας στο εσωτερικό της χώρας και την προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεών της στην Ευρώπη.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.