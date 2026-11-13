Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δυνάμεις ασφαλείας τέθηκαν σε επιφυλακή μετά τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τα αεροσκάφη.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ παραμένουν άγνωστα ο αριθμός, η προέλευση και η διάρκεια της πτήσης των συγκεκριμένων drones.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, δόθηκε εντολή στο προσωπικό να παραμείνει σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους μέχρι την οριστική αποκατάσταση της ασφάλειας.

Ο βουλευτής Νικ Τίμοθι διαβεβαίωσε αργότερα τους κατοίκους της περιοχής ότι η απειλή είχε λήξει και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι δυνάμεις ασφαλείας στην ανατολική Βρετανία, μετά τον εντοπισμό «μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από την αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath». Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/11), σε μια περίοδο αυξημένης ετοιμότητας των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Βρετανία, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την εσπευσμένη μετακίνηση αεροσκαφών από γειτονική βάση, λόγω πληροφοριών για πιθανή απειλή που συνδεόταν με το Ιράν.

Την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM), διευκρινίζοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της ύποπτης δραστηριότητας. Εκπρόσωπος της διοίκησης ανέφερε ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αεροσκαφών και του στρατιωτικού προσωπικού.

Advertisement

Advertisement

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε καταγράφηκαν ζημιές σε αεροσκάφη ή υποδομές. Παραμένουν, ωστόσο, άγνωστα ο αριθμός των drones, ο χρόνος κατά τον οποίο παρέμειναν πάνω από τη βάση και η προέλευσή τους. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν χρησιμοποιήθηκαν συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών ή άλλες τεχνολογίες για την εξουδετέρωσή τους.

BREAKING: US Air Force reports "suspected unauthorised drone activity" at RAF Lakenheath, in Suffolk.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZWkgu3BbMJ November 13, 2026

Σειρήνες συναγερμού και οδηγίες στο προσωπικό της βάσης

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες, ενώ δόθηκε εντολή στο προσωπικό να παραμείνει σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους. Στη συνέχεια, ο Βρετανός βουλευτής Νικ Τίμοθι, στην εκλογική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η στρατιωτική εγκατάσταση, ενημέρωσε ότι το περιστατικό είχε ολοκληρωθεί και πως δεν υπήρχε πλέον απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

🔴 The U.S. Air Force confirmed it responded to suspected unauthorized drone activity at RAF Lakenheath, UK, following reports of sirens sounding at the base. pic.twitter.com/n0wsUbP4SL — Open Source Intelligence (@news_by_pw) November 13, 2026

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνουν τις αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτη δραστηριότητα, ζητώντας από τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρέχουν σαφή πληροφόρηση, στον βαθμό που αυτό είναι συμβατό με τις επιχειρησιακές ανάγκες ασφαλείας.

Η RAF Lakenheath έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Βρετανία. Εκεί εδρεύει η 48η Πτέρυγα Μαχητικών, η οποία διαθέτει αεροσκάφη F-15E Strike Eagle και μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35A Lightning II.

Advertisement

Advertisement