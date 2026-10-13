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  • Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από drones στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας τον βυθισμό του ενός και τον εντοπισμό έντεκα αγνοουμένων ναυτικών.
  • Το πρώτο πλοίο, ουκρανικής ιδιοκτησίας με σημαία Μάλτας, χτυπήθηκε από τρία drones, αλλά το σύνολο του πληρώματός του διασώθηκε επιτυχώς.
  • Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις απαράδεκτες και ανακοίνωσε διαβουλεύσεις με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας.
  • Παρά τις υποψίες για ρωσική εμπλοκή, οι βουλγαρικές αρχές δήλωσαν πως δεν υπάρχουν ακόμη αδιάσειστα στοιχεία για την απόδοση ευθυνών.
  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδίκασε τα συμβάντα, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν για την κλιμάκωση της έντασης.
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Έντεκα ναυτικοί αγνοούνται μετά τα πλήγματα από drones σε δύο πλοία που έπλεαν στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ.

Το πρώτο σήμα κινδύνου ελήφθη στη 01:30, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, και αφορούσε πλοίο με σημαία Μάλτας, ουκρανικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τον Ράντεφ, το πλοίο δέχθηκε επίθεση από τρία drones, ωστόσο το πλήρωμά του διασώθηκε.

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Βυθίστηκε το δεύτερο πλοίο – 11 αγνοούμενοι

Στη συνέχεια, δεύτερο πλοίο δέχθηκε πλήγμα και βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις βουλγαρικές Αρχές, πέντε μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, ενώ 11 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το περιστατικό έρχεται μία εβδομάδα μετά από δύο ακόμη επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Τότε, το ένα πλοίο βυθίστηκε, με το δεκαμελές πλήρωμά του, αποτελούμενο από εννέα Σύρους και έναν Αιγύπτιο, να αγνοείται, ενώ οι 18 ναυτικοί του δεύτερου πλοίου διασώθηκαν.

Επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ

Ο Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» τη νέα επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, ανακοινώνοντας ότι πρόκειται να επικοινωνήσει με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τις βουλγαρικές Αρχές, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μπιάλα και το δεύτερο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κράπετς, περιοχών που βρίσκονται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

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Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ανέφερε ότι, παρότι οι εκτιμήσεις των Αρχών στρέφονται προς τη Ρωσία, δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να επιτρέπουν την απόδοση ευθυνών στη μία ή την άλλη πλευρά.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν»

Τις επιθέσεις καταδίκασε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

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Τα διαδοχικά περιστατικά εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή.