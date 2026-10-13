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Το πρώτο πλοίο, ουκρανικής ιδιοκτησίας με σημαία Μάλτας, χτυπήθηκε από τρία drones, αλλά το σύνολο του πληρώματός του διασώθηκε επιτυχώς.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις απαράδεκτες και ανακοίνωσε διαβουλεύσεις με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Παρά τις υποψίες για ρωσική εμπλοκή, οι βουλγαρικές αρχές δήλωσαν πως δεν υπάρχουν ακόμη αδιάσειστα στοιχεία για την απόδοση ευθυνών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδίκασε τα συμβάντα, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν για την κλιμάκωση της έντασης.

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Έντεκα ναυτικοί αγνοούνται μετά τα πλήγματα από drones σε δύο πλοία που έπλεαν στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ.

Το πρώτο σήμα κινδύνου ελήφθη στη 01:30, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, και αφορούσε πλοίο με σημαία Μάλτας, ουκρανικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τον Ράντεφ, το πλοίο δέχθηκε επίθεση από τρία drones, ωστόσο το πλήρωμά του διασώθηκε.

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Дрони атакували два судна в Чорному морі. Одне з них затонуло. За словами болгарського премʼєра Румена Радєва, усіх 15 членів екіпажу судна «Chelsea-3» врятовано, п’ятьом надають медичну допомогу. Торговельне судно потрапило під удар безпілотників за 33 кілометри від узбережжя Болгарії. Друге судно атакували неподалік села Крапець, приблизно за 31 кілометр від берега. Воно затонуло. Після нових ударів дронів по суднах Болгарія викликає російського посла. — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) October 13, 2026

Βυθίστηκε το δεύτερο πλοίο – 11 αγνοούμενοι

Στη συνέχεια, δεύτερο πλοίο δέχθηκε πλήγμα και βυθίστηκε. Σύμφωνα με τις βουλγαρικές Αρχές, πέντε μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, ενώ 11 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το περιστατικό έρχεται μία εβδομάδα μετά από δύο ακόμη επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Τότε, το ένα πλοίο βυθίστηκε, με το δεκαμελές πλήρωμά του, αποτελούμενο από εννέα Σύρους και έναν Αιγύπτιο, να αγνοείται, ενώ οι 18 ναυτικοί του δεύτερου πλοίου διασώθηκαν.

🇧🇬 Премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими. Свикано е извънредно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет, кадри от което са публикувани във фейсбук профила на премиера, който съобщи за ударен с три въздушни дрона кораб на 18 мили източно от Бяла и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа. И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 1:30 часа е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира – корабът, по данни на екипажа, е ударен с три въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства – екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба от седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. Корабът е „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна. Преди броени минути екипажът на кораба беше успешно транспортиран до пристанище Варна, информира премиерът Радев. На петима от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания, добави той. Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, съобщи Румен Радев. България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу 3 кораба, така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция, посочи премиерът. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова, заяви Румен Радев. Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има спасен член на екипажа, информира още премиерът. 🇧🇬 Подробностите за атакуваните тази нощ кораби ще бъдат изнесени на по-късен етап, каза пред журналисти във Варна главният секретар на МВР Любомир Николов. Той уточни, че е пристигнал в крайморския град, за да координира действията на институциите, които участват в спасителната операция. Николов потвърди, че ударените кораби са два и уточни, че самият той все още не се е запознал с всички детайли по случилото се. #България #дронове #атака #Радев #Русия #Украйна — град София (@sofiagrad) October 13, 2026

Επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ

Ο Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» τη νέα επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, ανακοινώνοντας ότι πρόκειται να επικοινωνήσει με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τις βουλγαρικές Αρχές, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μπιάλα και το δεύτερο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κράπετς, περιοχών που βρίσκονται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

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Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός ανέφερε ότι, παρότι οι εκτιμήσεις των Αρχών στρέφονται προς τη Ρωσία, δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να επιτρέπουν την απόδοση ευθυνών στη μία ή την άλλη πλευρά.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν»

Τις επιθέσεις καταδίκασε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει άλλο ένα μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

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Τα διαδοχικά περιστατικά εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή.